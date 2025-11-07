Técnico do Tottenham sai em defesa de Udogie após caso de ameaça com arma

Thomas Frank afirmou que o clube tem dado total apoio ao lateral, que foi chantageado por um empresário preso em Londres / Crédito: Jogada 10

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, saiu em defesa de Destiny Udogie, lateral da equipe que foi ameaçado com uma arma de fogo por um empresário. O episódio aconteceu em setembro. De acordo com a imprensa inglesa, o jogador dos Spurs acabou sendo abordado e chantageado por um homem que acabou preso pela Polícia de Londres. O suspeito já era conhecido por acusações de extorsão, direção sem habilitação e ameaças com armas.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), antes do jogo contra o Manchester United, pela 11ª rodada da Premier League, Frank comentou brevemente o caso. "É uma situação terrível, e não posso entrar em muitos detalhes porque envolve um processo legal. Mas o clube e todos nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para apoiá-lo", afirmou o técnico. "Vamos continuar oferecendo esse apoio. Ele tem se saído muito bem em campo, o que é ótimo, e seguiremos ao lado dele", completou.

The latest team news from Thomas Frank ahead of tomorrow’s meeting with Manchester United ℹ️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 7, 2025