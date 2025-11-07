Sunderland x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 11ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Líder da Premier League em campo. Neste sábado (8), Sunderland e Arsneal se enfrentam às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Stadium of Light, em Sunderland, e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Lewandowski terá papel de embaixador na Copa do Mundo 2026 Como chega o Sunderland O Sunderland é uma grata surpresa nesta edição da Premier League. Recém-promovido à elite do futebol inglês, o clube está na 4ª posição com os mesmos 18 pontos do Liverpool, terceiro colocado, e somente um a menos que o vice-líder Manchester City. Além disso, o time comandado pelo técnico francês Régis Le Bris está invicto há três rodadas, com duas vitórias e um empate no duelo mais recente diante do Everton, na última segunda-feira (3). Agora, o Sunderland encara a equipe com a melhor campanha da Premier League e precisa superar alguns desfalques no elenco. Habib Diarra, Fuhr Hjelde, Mundle, Cirkin e Alese, lesionados, estão fora da partida. Além disso, o zagueiro Alderete é tratado como dúvida após sofrer uma pancada na cabeça.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal faz uma temporada iluminada sob o comando do técnico Mikel Arteta e é o líder isolado da Premier League com 25 pontos. Ao todo são oito vitórias, um empate e somente uma derrota. Além disso, a vantagem para o vice-líder Manchester City é de seis pontos. Ao mesmo tempo, o Arsenal faz uma campanha impecável na fase de liga da Champions e é um dos líder da competição com 100% de aproveitamento. No meio de semana, os Gunners venceram o Slavia Praga por 3 a 0, fora de casa, e chegou a marca de 10 vitórias consecutivas, somando todas as competições, além de 16 jogos de invencibilidade. Apesar da boa fase, o time londrino segue com alguns jogadores importantes no departamento médico. São os casos do meio-campista Odegaard e os atacantes Gabriel Jesus, Kai Havertz, Martinelli, Madueke e Viktor Gyökeres.