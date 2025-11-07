Sport x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto Sport pode ter o seu rebaixamento decretado nesta rodada, o Atlético Mineiro tenta manter a boa fase, neste sábado, na Ilha do Retiro

Em momentos diferentes na temporada, Sport e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado (8), às 16h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Enquanto o Galo tenta manter a boa fase nesta reta final de 2025, principalmente de olho na final da Copa Sul-Americana, o Leão pode ter o seu rebaixamento para a Série B decretado neste fim de semana.

Como chega o Sport

Lanterna do Brasileiro durante quase toda a competição, o Sport pode ter o seu rebaixamento decretado nesta rodada. Em resumo, caso o Leão perca para o Atlético e o Vitória, primeiro time fora do Z4, vença o Botafogo, o time de Recife terá o seu passaporte carimbado para a próxima Série B com seis jogos de antecipaçao.

Enquanto tenta ao menos terminar o Brasileiro com dignidade, o Sport segue com problemas fora de campo e dentro de campo. Na última quinta-feira (6), o clube anunciou o afastamento do artilheiro Derik Lacerda, por questões de indisciplina. Assim, Pablo deve ser o titular do time de Recife neste sábado.

Como chega o Atlético

Depois de um começo de passagem irregular, o Atlético, enfim, parece ter se encontrado sob o comando de Jorge Sampaoli. Classificado para a final da Copa Sul-Americana, o Galo também conseguiu se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, agora o Atlético tem 39 pontos, seis a mais que o Santos, atual primeiro time dentro do Z4.

Para a partida deste sábado, Sampaoli deve fazer mudanças e tem dúvidas no time titular. A principal delas é no ataque, entre Hulk e Rony. Afinal, o ídolo atleticano foi titular na vitória sobre o Bahia, mas, pelo rodízio de Sampoli, Rony pode voltar a ser titular contra o Sport. No entanto, também há a possibilidade dos dois começarem juntos, o que só aconteceu três vezes nos 16 jogos do técnico argentino nesta passagem pelo Galo. Além disso, Sampaoli também conta com o retorno de Victor Hugo, que cumpriu suspensão na última rodada.