Savarino é convocado e desfalca o Botafogo contra o Sport

Meia estará com a seleção venezuelana durante a Data Fifa de novembro. Saiba mais!
O Botafogo não terá Savarino contra o Sport, no dia 18 deste mês, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 do Campeonato Brasileiro. A seleção venezuelana chamou o meia alvinegro para compromissos nesta Data Fifa: amistosos contra Austrália e Canadá, ambos nos Estados Unidos. O primeiro será em Houston e o segundo em Fort Lauderdale, na ensolarada Flórida.

A Vinho Tinto do camisa 10 do Botafogo não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026 e segue sem nenhuma participação no torneio. Na seleção, Sava ficará sob as ordens do técnico interino Fernando Aristeguieta.

O meia esteve fora da seleção, na última Data Fifa, nos amistosos contra Argentina e Belize, também nos Estados Unidos, em outubro. No mês passado, porém, a seleção estava nas mãos do técnico, também interino, Oswaldo Vizcarrondo.

Antes de receber a visita do Sport, o Botafogo enfrenta o Vitória, com Savarino, neste domingo (9), fora de casa, em Salvador, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Mais Tradicional é o sexto lugar, com 51 pontos. Os sete primeiros colocados são contemplados com vagas na próxima edição da Copa Libertadores.

