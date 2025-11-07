Savarino é convocado e desfalca o Botafogo contra o Sport

Meia estará com a seleção venezuelana durante a Data Fifa de novembro. Saiba mais! / Crédito: Jogada 10

O Botafogo não terá Savarino contra o Sport, no dia 18 deste mês, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 do Campeonato Brasileiro. A seleção venezuelana chamou o meia alvinegro para compromissos nesta Data Fifa: amistosos contra Austrália e Canadá, ambos nos Estados Unidos. O primeiro será em Houston e o segundo em Fort Lauderdale, na ensolarada Flórida. A Vinho Tinto do camisa 10 do Botafogo não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026 e segue sem nenhuma participação no torneio. Na seleção, Sava ficará sob as ordens do técnico interino Fernando Aristeguieta.