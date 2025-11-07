São Paulo x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o RB Bragantino neste sábado (08/11), às 21h, na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é o oitavo colocado, com 45 pontos e vem de três jogos sem perder, sendo o empate em 2 a 2 contra o Flamengo, sua partida mais recente. Contudo, a equipe de Hernán Crespo precisa somar pontos para ingressar no G7. Em contrapartida, o Massa Bruta encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas, após vencer o Corinthians por 2 a 1, em seus domínios. Agora quer se afastar de vez do Z4 e sonhar com uma vaga na Pré-Libertadores.

Como chega o São Paulo

Totalmente recuperado, o Tricolor vem de três partidas sem derrota. Na última rodada do Brasileirão, a equipe empatou com o Flamengo em 2 a 2, mas perdeu a oportunidade de somar três pontos com um jogador a mais. Entretanto, antes o time de Hernán Crespo bateu Vasco e Bahia por 2 a 0. Com isso, o São Paulo chegou à oitava colocação, com 39 pontos, a sete de distância do G5.

Contudo, para esta partida, o volante Pablo Maia ainda é dúvida. Afinal, o jogador sofreu uma forte pancada no tornozelo esquerdo e não sabe se terá condições de estar em campo contra o Massa Bruta. Em contrapartida, Enzo Díaz e Alan Franco estão de volta após cumprirem suspensão contra o Flamengo. Já Rodriguinho, Luan, Oscar , Wendell, Leandro, Dinenno, Calleri , Ryan Francisco e André Silva seguem no departamento médico.

Como chega o RB Bragantino

Enquanto isso, o Massa Bruta conseguiu voltar a vencer na última rodada, ao bater o Corinthians em Bragança Paulista por 2 a 1. Com isso, o time comandado por Vagner Mancini chegou a 39 pontos, a seis do Z4. Com isso, o risco de rebaixamento do Red Bull Bragantino caiu para apenas 3,2%, mas a reta final será complicada. Depois do São Paulo, enfrentarão Atlético-MG, Vitória, Flamengo, Fortaleza, e Internacional.

Contudo, para o duelo na Vila, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o centroavante Eduardo Sasha cumprem suspensão automática porque estavam pendurados contra o Corinthians e levaram o cartão amarelo. Com dores musculares na coxa, o zagueiro Pedro Henrique e o meio-campista Eric Ramires são as dúvidas. Além disso, Eduardo (tornozelo esquerdo), Vinicinho (tornozelo direito), Guzmán Rodríguez (joelho esquerdo) e Bruno Gonçalves (tendão do calcâneo direito) estão no DM.