São Paulo terá adversários diretos e times do Z4 por sonho da Libertadores

São Paulo terá adversários diretos e times do Z4 por sonho da LibertadoresNa oitava colocação com 45 pontos após 32 rodadas, o time comandado por Hernán Crespo aposta em uma sequência favorável
O São Paulo entra na reta final do Campeonato Brasileiro com um objetivo bem definido: garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Ocupando a oitava colocação com 45 pontos após 32 rodadas, o time comandado por Hernán Crespo aposta em uma sequência considerada favorável para alcançar o objetivo.
Entre esses confrontos, o São Paulo também terá jogos decisivos contra rivais diretos na briga pelo G7. O primeiro duelo será contra o RB Bragantino, adversário direto, neste sábado (8), às 21h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileiro. Depois um Majestoso diante do Corinthians, que promete ser um dos pontos altos da reta final. Além disso, o Tricolor terá um duelo contra o Fluminense, equipe que abre a zona de classificação para a Libertadores, no Maracanã.
Dos seis compromissos restantes, três serão contra clubes que lutam contra o rebaixamento. O Tricolor encara o Juventude, no dia 23 de novembro, na Vila Belmiro. Já no dia 3 de dezembro, volta a atuar como mandante diante do Internacional. Por fim, na última rodada, fecha sua participação enfrentando o Vitória, no Barradão.
O empate por 2 a 2 com o Flamengo, na última quarta-feira (5), serviu como alento para o São Paulo, que tenta embalar na competição. Crespo tem reforçado ao elenco a importância de somar pontos contra equipes da parte inferior da tabela. Contudo, ao mesmo tempo, busca manter o foco nos confrontos diretos pela classificação à Libertadores.
Assim, com elenco completo e boa perspectiva de resultados, o Tricolor paulista vê nas últimas rodadas uma oportunidade de consolidar o trabalho da temporada e assegurar presença na principal competição continental de 2026.