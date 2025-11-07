São Paulo terá adversários diretos e times do Z4 por sonho da Libertadores

Na oitava colocação com 45 pontos após 32 rodadas, o time comandado por Hernán Crespo aposta em uma sequência favorável / Crédito: Jogada 10

O São Paulo entra na reta final do Campeonato Brasileiro com um objetivo bem definido: garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Ocupando a oitava colocação com 45 pontos após 32 rodadas, o time comandado por Hernán Crespo aposta em uma sequência considerada favorável para alcançar o objetivo. Entre esses confrontos, o São Paulo também terá jogos decisivos contra rivais diretos na briga pelo G7. O primeiro duelo será contra o RB Bragantino, adversário direto, neste sábado (8), às 21h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileiro. Depois um Majestoso diante do Corinthians, que promete ser um dos pontos altos da reta final. Além disso, o Tricolor terá um duelo contra o Fluminense, equipe que abre a zona de classificação para a Libertadores, no Maracanã.