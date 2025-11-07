Sampaoli conta com retorno de zagueiro no Atlético; veja relacionados

Sampaoli conta com retorno de zagueiro no Atlético; veja relacionadosVitor Hugo retorna ao time e deve ser titular. Por outro lado, treinador não terá Ruan e Bernard, suspensos pelo terceiro amarelo
O Atlético divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Sport, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli não terá o zagueiro Ruan Tressoldi e o meia-atacante Bernard, suspensos, mas tem a volta de Vitor Hugo.
O treinador deve manter a base do Galo, com Vitor Hugo retornando no lugar de Ruan. No meio de campo, Igor Gomes deve herdar a vaga de Bernard.
No ataque, Dudu e Hulk devem permanecer como titulares, com Rony no banco. O camisa 7 abriu o placar diante do Bahia e vem retomando a boa fase.
Assim, a provável escalação do Atlético para enfrentar o Sport tem: Everson; Saravia, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Scarpa e Arana; Dudu e Hulk.
Veja os relacionados do Atlético
Goleiros: Everson, Delfim e Robert;
Zagueiros: Alonso, Román e Vitor Hugo;
Laterais: Saravia, Arana, Caio e Natanael;
Meias: Alexsander, Franco, Vera, Menino, Patrick, Igor Gomes, Reinier e Scarpa;
Atacantes: Biel, Dudu, Hulk, Cadu e Rony.