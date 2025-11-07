Roque exalta momento do Palmeiras: “Uma das melhores fase da minha vida”

A vitória veio nos pés de um atacante inspirado. Vitor Roque balançou as redes duas vezes e chegou aos 19 gols na temporada. Apesar do grande momento individual, o atacante valorizou a parceria dos companheiros e revelou que teve “sorte” no lance do primeiro gol.

O Palmeiras vive um grande momento na temporada. Além da vaga garantida na final da Libertadores, o Verdão abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (06), o Alviverde bateu o Santos por 2 a 0 e chegou aos 68 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo.

“Também agradecer ao Flaco pela disputa, pela assistência, um jogador incrível com quem eu tenho feito dupla. A bola escapou sem querer, eu estava falando com o Brazão, se eu tivesse dominado certo, ele teria pego. Mas deu tudo certo e eu fui feliz com os dois gols. O segundo gol, o Veiga, nosso príncipe, me colocou de cara para o gol e eu feliz na finalização”, afirmou em entrevista ao SporTV.

Como fruto do grande momento que vive, Roque voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após mais de dois anos. O atacante confessou que vive um dos melhores momentos da sua vida, mas pregou humildade para vestir a Amarelinha.

“É uma das melhores fases da minha vida, sim. Chegar à Seleção com os pés no chão, trabalhando com humildade. Primeiro aqui no Palmeiras e depois lá também”, pontuou.