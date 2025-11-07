Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Robert Lewandowski terá papel de embaixador na Copa do Mundo 2026

O astro do Barcelona atuará como uma espécie de elo entre a proposta e a execução do planejamento da marca para o Mundial
A Visa nomeou Robert Lewandowski como seu novo embaixador global para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Reconhecido como um dos principais atacantes da década, ele integrará a estratégia internacional da marca visando estreitar a conexão com os fãs de futebol em todos os continentes, unindo tecnologia e poder de mobilização das grandes competições esportivas.

De acordo com Mateusz Oleksy, CEO da Visa na Polônia, a escolha por Lewandowski vai muito além da performance esportiva.

“Robert personifica determinação, profissionalismo e a busca incansável pela excelência. Sua história demonstra que, por meio da paixão, do trabalho árduo e da crença nas próprias capacidades, pode-se alcançar os objetivos mais elevados. Esses valores estão perfeitamente alinhados com nossa missão”, afirmou o executivo.

A colaboração marca uma etapa simbólica da trajetória do atleta, reconhecido por sua disciplina, liderança e influência positiva. Para a Visa, o acordo reforça o compromisso com valores universais como inclusão e integridade, “projetando no esporte a imagem de uma marca que vê nas pessoas sua maior força”.

Esporte, tecnologia e impacto social

A oficialização do acordo enfatizou que o engajamento do astro em causas beneficentes, especialmente voltadas à infância e acesso ao esporte, também pesou na escolha. Isso porque a marca tem priorizado a associação a ícones do esporte com impacto positivo na sociedade, com objetivo de “promover exemplos que ultrapassam os gramados”.

Atualmente no Barcelona, Robert se une a outros nomes de destaque que integram campanhas globais da companhia — como Lamine Yamal, seu companheiro de equipe, por exemplo. Todos fazem parte de um movimento que busca fortalecer o papel da Visa como parceira tecnológica oficial da FIFA, ampliando a interação com os torcedores.

Lewandowski na temporada

O atacante disputou 11 partidas na atual temporada, com quatro gols marcados em 479 minutos jogados até o momento. Ele ainda não participou de tentos na Liga dos Campeões, embora tenha atuado nos três jogos da equipe no torneio.

