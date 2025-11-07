Raniele tem lesão muscular e desfalca o Corinthians; Vitinho inicia transição

Volante saiu lesionado na derrota para o Bragantino, na última quarta, e está vetado. Já atacante deu mais uma passo à recuperação / Crédito: Jogada 10

O Corinthians recebeu uma péssima notícia nesta sexta-feira (7). O volante Raniele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna direita e, assim, desfalca o Timão contra o Ceará, às 16h (de Brasília) de domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não revelou o grau do problema nem o prazo estimado para retorno aos campos. Na derrota para o Bragantino, na última quarta-feira, Raniele precisou sair aos 24 minutos do primeiro tempo. Dessa maneira, o volante já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

LEIA MAIS: Corinthians não paga dívida com Rojas, mas paraguaio descarta pedir transfer ban Por outro lado, o atacante Vitinho iniciou período de transição física nesta sexta, após passar por uma artroscopia para tratar de uma lesão no menisco medial do joelho direito. O problema médico ocorreu em partida contra o Mirassol, no dia 4 de outubro. O atacante foi o único reforço do Corinthians na última janela de transferências. Ele teve uma recuperação muito mais rápida do que o planejado pelo DM e, assim, pode estar à disposição para as últimas partidas do Brasileirão e para as semifinais da Copa do Brasil. Corinthians treina de olho no Ceará Também nesta sexta-feira, o Timão deu prosseguimento à preparação para o duelo com o Ceará. O elenco iniciou o treino com trabalho de força na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, realizou um exercício de posse de bola.