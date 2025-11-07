Raniele tem lesão muscular e desfalca o Corinthians; Vitinho inicia transição

Raniele tem lesão muscular e desfalca o Corinthians; Vitinho inicia transiçãoVolante saiu lesionado na derrota para o Bragantino, na última quarta, e está vetado. Já atacante deu mais uma passo à recuperação
O Corinthians recebeu uma péssima notícia nesta sexta-feira (7). O volante Raniele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna direita e, assim, desfalca o Timão contra o Ceará, às 16h (de Brasília) de domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não revelou o grau do problema nem o prazo estimado para retorno aos campos.
Na derrota para o Bragantino, na última quarta-feira, Raniele precisou sair aos 24 minutos do primeiro tempo. Dessa maneira, o volante já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.
Por outro lado, o atacante Vitinho iniciou período de transição física nesta sexta, após passar por uma artroscopia para tratar de uma lesão no menisco medial do joelho direito. O problema médico ocorreu em partida contra o Mirassol, no dia 4 de outubro.
O atacante foi o único reforço do Corinthians na última janela de transferências. Ele teve uma recuperação muito mais rápida do que o planejado pelo DM e, assim, pode estar à disposição para as últimas partidas do Brasileirão e para as semifinais da Copa do Brasil.
Corinthians treina de olho no Ceará
Também nesta sexta-feira, o Timão deu prosseguimento à preparação para o duelo com o Ceará. O elenco iniciou o treino com trabalho de força na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, realizou um exercício de posse de bola.
Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Bragantino fizeram uma nova atividade regenerativa na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Os demais jogadores ficaram no campo para um trabalho tático com movimentações ofensivas. A comissão também aplicou complementos técnicos e físicos.
O elenco do Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado, quando finaliza a preparação para o duelo contra o Vozão, que ocorrerá na Neo Química Arena, às 16h de domingo.