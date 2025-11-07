Ramón Díaz balança no Internacional e pode cair em caso de tropeço no sábado

Ramón Díaz balança no Internacional e pode cair em caso de tropeço no sábadoDerrota para o Vitória aumentou a pressão, e diretoria cobra reação imediata contra o Bahia; time não marca há quatro jogos
O clima no Internacional é de alta pressão. Afinal, a derrota por 1 a 0 para o Vitória, na última quarta-feira (05/11), acendeu um forte alerta no Beira-Rio. O técnico Ramón Díaz e seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, balançam no cargo. Segundo o jornalista Jeremias Wernek, o jogo contra o Bahia, neste sábado (08/11), virou uma verdadeira final para a comissão técnica. Portanto, um novo resultado negativo pode selar a demissão da dupla argentina.
O desempenho recente é o principal motivo da cobrança. Desde que assumiram o comando, Ramón e Emiliano somam apenas duas vitórias em nove partidas, com três empates e quatro derrotas. O ataque, aliás, é o ponto mais crítico, pois o time não marca um gol há quatro jogos seguidos. A derrota de quarta-feira (05/11), inclusive, deixou o clube a apenas três pontos de vantagem do Z4. Ramón Díaz reconheceu a queda de rendimento, mas pediu calma.
“Queremos ganhar e precisamos trabalhar duro para reagir”, disse o técnico.
Filho de Ramón Díaz diz que Inter depende de si
Apesar da crise, a comissão técnica tenta afastar o discurso de pânico. Emiliano Díaz, por exemplo, valorizou o fato de o time depender apenas de si.
“Para nós, brigar pelo rebaixamento é estar lá dentro [no Z4]. Dependemos de nós. A situação é diferente”, afirmou o auxiliar se referindo ao tempo que ele e o pai treinaram o Vasco (2023) e Corinthians (2024). que lutavam contra a queda para Série B. Ambos os clubes escaparam.
O diretor de futebol, André Mazzuco, também minimizou o risco de queda. Contudo, ele admitiu a urgência por uma reação imediata:
“O momento é crítico, mas a distância para o 11º colocado é a mesma que para o Z-4. Precisamos pontuar logo”.
Portanto, o confronto com o Bahia ganhou contornos de decisão. A partida ocorre neste sábado (08/11), às 18h30, no Beira-Rio, e a diretoria espera uma vitória. Embora o time baiano brigue por uma vaga na Libertadores, seu desempenho fora de casa é irregular. Desse modo, a pressão sobre o Internacional por um resultado positivo em casa é total para tentar conter a crise.