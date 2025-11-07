Pouco aproveitado no Fluminense, Santi Moreno sofre com adaptação no Rio

Santi Moreno não recebe oportunidades com a camisa do Fluminense com Luis Zubeldía e também não conseguiu nos tempos de Renato Gaúcho. No entanto, o caso do colombiano tem uma explicação. O jogador enfrenta uma grande dificuldade de adaptação do futebol brasileiro e também no dia a dia fora dos gramados. A informação inicial é do “ge”.

Internamente, Santi Moreno é visto como solitário. Ele se fechou e teve dificuldades para se integrar à nova rotina fora do CT Castilho. Afinal, o jogador chegou ao Brasil sem os familiares e enfrenta obstáculos para se adaptar, o que reflete no seu futebol. Vendo a situação, a mãe chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira e deve mudar postura do colombiano.