Pouco aproveitado no Fluminense, Santi Moreno sofre com adaptação no Rio

Pouco aproveitado no Fluminense, Santi Moreno sofre com adaptação no RioInternamente, há relatos de um atleta que se sente solitário. Tricolor coloca o departamento psicossocial à disposição do colombiano
Santi Moreno não recebe oportunidades com a camisa do Fluminense com Luis Zubeldía e também não conseguiu nos tempos de Renato Gaúcho. No entanto, o caso do colombiano tem uma explicação. O jogador enfrenta uma grande dificuldade de adaptação do futebol brasileiro e também no dia a dia fora dos gramados. A informação inicial é do “ge”.
Internamente, Santi Moreno é visto como solitário. Ele se fechou e teve dificuldades para se integrar à nova rotina fora do CT Castilho. Afinal, o jogador chegou ao Brasil sem os familiares e enfrenta obstáculos para se adaptar, o que reflete no seu futebol. Vendo a situação, a mãe chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira e deve mudar postura do colombiano.
O Fluminense, portanto, também acionou o departamento psicossocial, que está disposição do jogador para que a adaptação seja a mais tranquila possível. É uma certa frustração para o clube, já que imaginou que o Santi fosse se adaptar mais rápido que Lucho Acosta.
Desde que chegou ao Tricolor das Laranjeiras, Santiago Moreno entrou em campo apenas cinco vezes. Ele foi titular em duas oportunidades e saiu do banco de reservas em outras três. O clube comprou o atleta do Portland Timbers e pagou R$ 32 milhões por 75% dos direitos do jogador.
