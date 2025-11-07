Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Possível aparição de Karoline Lima com Léo Pereira cria novos rumores de reconciliação

Possível aparição de Karoline Lima com Léo Pereira cria novos rumores de reconciliação

Internautas percebem que a influenciadora e o jogador estiveram juntos mais uma vez. Movimento indica reaproximação um mês após término
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A influenciadora Karoline Lima até tentou esconder que estava jantando acompanhada, na última quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. Em uma das publicações que ela fez em seus stories do Instagram, usuários da internet perceberam a presença de um homem com braço tatuado. Assim, as características se encaixam com o ex-namorado Léo Pereira. Deste modo, o cenário cria outros rumores que o antigo casal tenta se reconciliar.

Inclusive, segundo a informação da coluna de Lucas Pasin, do jornal “Metrópoles”, Karoline e o zagueiro do Flamengo estariam realmente na tentativa de reatar o namoro. Vale ressaltar que a separação deles ocorreu em setembro.

Fontes indicaram ao comunicador que os dois estão em etapa de ajustes e decidiram não abordar publicamente o tema para impedir “burburinhos”. Com isso, poderiam tentar solucionar as questões pendentes de maneira discreta. Pessoas próximas frisaram que o desejo da influenciadora nunca foi terminar o relacionamento com Léo Pereira. Mesmo que o casal tenha preferido inicialmente pela separação, Karoline e o defensor estariam se dedicando para alcançar uma relação mais pacífica.

Palpites de reaproximação entre Karoline Lima e Léo Pereira

As especulações de uma suposta reconciliação entre eles tiveram início há pelo menos uma semana. Isso porque, na oportunidade, a influenciadora voltou a seguir o antigo companheiro nas redes sociais.

A propósito, o episódio ocorreu depois da classificação do Flamengo para a decisão da Libertadores. Inclusive, o indicativo é marcante, pois Karoline criou o hábito de acompanhar os jogos do então companheiro. No caso, no Maracanã, quando o Rubro-Negro é mandante. Ou até mesmo pela televisão, com interações pelas redes sociais em confrontos quando a equipe atua como visitante.

Relacionamento

O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, após um período de troca de mensagens e encontros discretos. Eles só oficializaram a união no ano seguinte, em fevereiro, durante a festa de aniversário do zagueiro, que fez o pedido no palco do evento.

Durante o período em que estiveram juntos, Karoline passou a acompanhar os jogos do Flamengo com frequência. Assim, tornou-se figura recorrente entre os bastidores do clube. O casal era considerado um dos mais carismáticos do meio esportivo, até o anúncio do término, em setembro deste ano.

A separação, aliás, pegou os seguidores de surpresa. Karoline manteve silêncio sobre a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, deixou de seguir o jogador nas redes e não se pronunciou sobre os motivos do fim da relação.

Desde a oficialização da separação, no dia 26 de setembro, há uma série de rumores sobre o motivo do término repentino. Fontes próximas ao casal indicaram que o rompimento ocorreu em meio à crise e divergências de rotina. Por outro lado, a imprensa vinculou uma suposta ida do jogador a um evento com colegas de clube um dia antes da separação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar