Possível aparição de Karoline Lima com Léo Pereira cria novos rumores de reconciliação

A influenciadora Karoline Lima até tentou esconder que estava jantando acompanhada, na última quinta-feira (6), no Rio de Janeiro. Em uma das publicações que ela fez em seus stories do Instagram, usuários da internet perceberam a presença de um homem com braço tatuado. Assim, as características se encaixam com o ex-namorado Léo Pereira. Deste modo, o cenário cria outros rumores que o antigo casal tenta se reconciliar. Inclusive, segundo a informação da coluna de Lucas Pasin, do jornal “Metrópoles”, Karoline e o zagueiro do Flamengo estariam realmente na tentativa de reatar o namoro. Vale ressaltar que a separação deles ocorreu em setembro.

Fontes indicaram ao comunicador que os dois estão em etapa de ajustes e decidiram não abordar publicamente o tema para impedir “burburinhos”. Com isso, poderiam tentar solucionar as questões pendentes de maneira discreta. Pessoas próximas frisaram que o desejo da influenciadora nunca foi terminar o relacionamento com Léo Pereira. Mesmo que o casal tenha preferido inicialmente pela separação, Karoline e o defensor estariam se dedicando para alcançar uma relação mais pacífica. Palpites de reaproximação entre Karoline Lima e Léo Pereira As especulações de uma suposta reconciliação entre eles tiveram início há pelo menos uma semana. Isso porque, na oportunidade, a influenciadora voltou a seguir o antigo companheiro nas redes sociais. A propósito, o episódio ocorreu depois da classificação do Flamengo para a decisão da Libertadores. Inclusive, o indicativo é marcante, pois Karoline criou o hábito de acompanhar os jogos do então companheiro. No caso, no Maracanã, quando o Rubro-Negro é mandante. Ou até mesmo pela televisão, com interações pelas redes sociais em confrontos quando a equipe atua como visitante.

Relacionamento O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, após um período de troca de mensagens e encontros discretos. Eles só oficializaram a união no ano seguinte, em fevereiro, durante a festa de aniversário do zagueiro, que fez o pedido no palco do evento. Durante o período em que estiveram juntos, Karoline passou a acompanhar os jogos do Flamengo com frequência. Assim, tornou-se figura recorrente entre os bastidores do clube. O casal era considerado um dos mais carismáticos do meio esportivo, até o anúncio do término, em setembro deste ano. A separação, aliás, pegou os seguidores de surpresa. Karoline manteve silêncio sobre a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, deixou de seguir o jogador nas redes e não se pronunciou sobre os motivos do fim da relação.