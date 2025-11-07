Parma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Rossoneri querem voltar a vencer fora de casa para seguir na briga pela liderança, enquanto os Cruzados querem se afastar sua segunda vitória

No momento, os Rossoneri ocupam a terceira colocação do torneio, com 21 pontos, um a menos que o líder Napoli. Já os Cruzados venceram apenas uma partida na competição e estão na 16ª posição, com apenas sete pontos somados.

Na busca da liderança do Campeonato Italiano, o Milan visita o Parma na tarde deste sábado (08). A partida acontece às 16h45, no horário de Brasília, no estádio Ennio Tardini, válido pela 11ª rodada da Série A.

Onde assistir

A partida será transmitida no Brasil pela CazéTV, no YouTube.

Como chega o Parma

Com apenas uma vitória em todo o campeonato, os Cruzados querem voltar a vencer para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. O Parma acumula cinco jogos sem triunfar e chega de duas derrotas consecutivas. Para a partida, Carlos Cuesta terá as baixas dos lesionados Ondrejka e Frigan.

Como chega o Milan

Na briga pela parte de cima da tabela, os Rosoneri querem voltar a vencer fora de casa para seguir na cola do Napoli. Apesar de estar a quatro jogos sem perder como visitante, o Milan não vence há dois longe de suas dependências. Para encarar o Parma, Massimiliano Allegri não tem desfalques e pode repetir o time que bateu a Roma, na última rodada.

PARMA X MILAN

Campeoanto Italiano – 11ª rodada

Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ennio Tardini, Parma (ITA)

PARMA: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti e Sascha Britschgi; Mandela Keita, Nahuel Estévez e Adrián Bernabé; Christian Ordonez, Adrian Benedyczak e Mateo Pellegrino. Técnico: Carlos Cuesta.

MILAN: Mike Maignan; Alexis Saelemaekers, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Koni De Winter; Davide Bartesaghi, Samuele Ricci e Luka Modrić; Youssouf Fofana, Rafael Leão, Christopher Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri.

Árbitro: Marco Di Bello

Assistentes: Marcelo Rossi e Marco Scatragli

VAR: Lorenzo Maggioni