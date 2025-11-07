Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Parma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Rossoneri querem voltar a vencer fora de casa para seguir na briga pela liderança, enquanto os Cruzados querem se afastar sua segunda vitória
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na busca da liderança do Campeonato Italiano, o Milan visita o Parma na tarde deste sábado (08). A partida acontece às 16h45, no horário de Brasília, no estádio Ennio Tardini, válido pela 11ª rodada da Série A.

No momento, os Rossoneri ocupam a terceira colocação do torneio, com 21 pontos, um a menos que o líder Napoli. Já os Cruzados venceram apenas uma partida na competição e estão na 16ª posição, com apenas sete pontos somados.

Onde assistir

A partida será transmitida no Brasil pela CazéTV, no YouTube.

Como chega o Parma

Com apenas uma vitória em todo o campeonato, os Cruzados querem voltar a vencer para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. O Parma acumula cinco jogos sem triunfar e chega de duas derrotas consecutivas. Para a partida, Carlos Cuesta terá as baixas dos lesionados Ondrejka e Frigan.

Como chega o Milan

Na briga pela parte de cima da tabela, os Rosoneri querem voltar a vencer fora de casa para seguir na cola do Napoli. Apesar de estar a quatro jogos sem perder como visitante, o Milan não vence há dois longe de suas dependências. Para encarar o Parma, Massimiliano Allegri não tem desfalques e pode repetir o time que bateu a Roma, na última rodada.

PARMA X MILAN

 Campeoanto Italiano – 11ª rodada
Data e horário: 08/11/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio Ennio Tardini, Parma (ITA)
PARMA: Zion Suzuki; Enrico Del Prato, Alessandro Circati, Lautaro Valenti e Sascha Britschgi;  Mandela Keita, Nahuel Estévez e Adrián Bernabé; Christian Ordonez, Adrian Benedyczak e Mateo Pellegrino. Técnico: Carlos Cuesta.
MILAN: Mike Maignan; Alexis Saelemaekers, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Koni De Winter; Davide Bartesaghi, Samuele Ricci e Luka Modrić; Youssouf Fofana, Rafael Leão, Christopher Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri.
Árbitro: Marco Di Bello
Assistentes: Marcelo Rossi e Marco Scatragli
VAR: Lorenzo Maggioni

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar