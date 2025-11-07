Palmeiras vai treinar no CT do Alianza Lima para a final da Libertadores

Verdão define centro de treinamento para o duelo contra o Flamengo, dia 29 de novembro, que definirá o campeão continental de 2025 / Crédito: Jogada 10

Faltando três semanas para a grande final da Libertadores, o Palmeiras iniciou os preparativos logísticos para o duelo diante do Flamengo, que será disputado em Lima, no Peru, no próximo dia 29. A equipe alviverde utilizará o Centro de Treinamento do Alianza Lima durante o período de adaptação e treinos na capital peruana. O local não é novidade para o time de Abel Ferreira. Afinal, o Palmeiras já havia utilizado o CT em agosto, antes da partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Universitário. Na ocasião, o Alviverde venceu por 4 a 0 no estádio Monumental de “U”, palco que também sediará a decisão. Na ocasião, a delegação fez apenas um treino leve, com foco em ajustes táticos, posicionamento e ensaios de bola parada.