Palmeiras vai treinar no CT do Alianza Lima para a final da Libertadores

Palmeiras vai treinar no CT do Alianza Lima para a final da LibertadoresVerdão define centro de treinamento para o duelo contra o Flamengo, dia 29 de novembro, que definirá o campeão continental de 2025
Faltando três semanas para a grande final da Libertadores, o Palmeiras iniciou os preparativos logísticos para o duelo diante do Flamengo, que será disputado em Lima, no Peru, no próximo dia 29. A equipe alviverde utilizará o Centro de Treinamento do Alianza Lima durante o período de adaptação e treinos na capital peruana.
O local não é novidade para o time de Abel Ferreira. Afinal, o Palmeiras já havia utilizado o CT em agosto, antes da partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Universitário. Na ocasião, o Alviverde venceu por 4 a 0 no estádio Monumental de “U”, palco que também sediará a decisão. Na ocasião, a delegação fez apenas um treino leve, com foco em ajustes táticos, posicionamento e ensaios de bola parada.
Desta vez, a programação será mais extensa. De acordo com as regras da Conmebol, os clubes finalistas devem chegar à cidade-sede até a noite de 26 de novembro, quarta-feira, ou seja, três dias antes da decisão, marcada para o sábado.
O Palmeiras ainda tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes da viagem. O time enfrenta o Grêmio no dia 25 de novembro, em Porto Alegre. Assim, avalia a possibilidade de embarcar diretamente do Rio Grande do Sul para Lima. O cronograma oficial, no entanto, ainda não foi confirmado pela diretoria.
A comissão técnica trabalha para ajustar os detalhes logísticos e de recuperação física do elenco, enquanto o foco segue dividido entre a reta final do Brasileirão e a preparação para mais uma decisão continental sob o comando de Abel Ferreira.