Novorizontino x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino x Remo: onde assistir, escalações e arbitragemEm um "jogo de seis pontos" pelo acesso, Tigre do Vale e Leão Azul duelam em Novo Horizonte
A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro apresenta um dos confrontos mais aguardados da reta final. Neste sábado (08), o Novorizontino recebe o Remo às 16h (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em um duelo eletrizante que pode definir o futuro de ambos na competição.
A partida é uma “final antecipada”, com os times separados por apenas dois pontos. O Novorizontino, quinto colocado com 56 pontos, joga em casa com a chance de ouro de ultrapassar o rival e entrar no G4. Já o Remo, terceiro colocado com 58 pontos, quer a vitória fora de casa para se consolidar na zona de acesso.
Onde assistir
A partida entre Novorizontino e Remo, pela 36ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Novorizontino
O Novorizontino chega para o confronto direto sabendo que a vitória o coloca dentro do G4. A equipe paulista, que ocupa a quinta posição, vem de um empate com o América-MG e encara o jogo como a grande oportunidade de dar um passo gigante rumo ao acesso, superando um adversário direto.
A expectativa é de que o técnico Enderson Moreira mantenha a base da equipe que atuou na última rodada. Sem novos desfalques por suspensão, o Tigre do Vale aposta no fator casa e na força de seu ataque para vencer este duelo decisivo.
Como chega o Remo
O Remo chega a Novo Horizonte para defender sua posição no G4. Ocupando o terceiro lugar, o time paraense sabe que uma vitória fora de casa o deixa em situação muito confortável nas rodadas finais. Um tropeço, no entanto, pode significar a saída da zona de acesso nesta reta final.
Para este jogo crucial, o técnico Guto Ferreira terá dois desfalques importantes. O volante Caio Vinícius e o meia-atacante Diego Hernández estão suspensos pelo acúmulo de cartões e não enfrentam o Novorizontino, forçando o treinador a fazer mudanças no time titular.
NOVORIZONTINO X REMO
Série B do Brasileiro – 36ª rodada
Data e hora: 08 de novembro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
NOVORIZONTINO: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Pedro Castro, Nathan Camargo e Nathan; Janderson, Pedro Rocha e Nico. Técnico: Guto Ferreira.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gislan Antonio Garcia da Silva (MT)
VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)
Onde assistir: Disney+
