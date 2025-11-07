Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nomes de Ferroviária e Palmeiras comentam final da Copa do Brasil Feminina

Duelo único pelo título nacional acontece no próximo dia 19 de novembro
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Enquanto a Copa do Brasil, no masculino, está na semifinal, a Copa do Brasil Feminina tem sua decisão formada. Após eliminarem Bahia e São Paulo, respectivamente, Ferroviária e Palmeiras estão na final que ocorre no dia 19 de novembro, na Fonte Luminosa.

Pelo lado da equipe do interior, a zagueira Camila frisou a expectativa do elenco em busca de um título para o clube e também como feito importante para a cidade distante 277 quilômetros da capital do estado, São Paulo.

“Tenho a ciência de que será um jogo difícil e bastante disputado. Espero que seja uma noite mágica para nós e que possamos conquistar esse título para a Ferroviária e para a cidade de Araraquara. É sempre incrível estar em decisões, pois é onde queremos estar com frequência. Então, me sinto animada e feliz por poder viver isso”, destaca a participante nos dois gols do triunfo contra o Bahia, na semifinal.

Já para as Palestrinas, quem fez uma análise sobre o nível de dificuldade na final foi a meio-campista Ingryd. A camisa 5 palmeirense, além de projetar um duelo competitivo, demonstra a ansiedade para aquele que seria o primeiro título da história do clube na Copa do Brasil Feminina:

“Sabemos da dificuldade que é jogar contra a Ferroviária. É um clássico paulista, que vem sempre se fortalecendo a cada jogo. Então, espero que seja um ótimo jogo, uma partida bonita para quem estiver assistindo e, se Deus quiser, vamos sair com o título.”


Tags

Palmeiras

