Naming rights do Maracanã pode render em torno de R$ 55 milhões por ano; entenda

Naming rights do Maracanã pode render em torno de R$ 55 milhões por ano; entendaAdministração do estádio, com a dupla Flamengo e Fluminense, busca elevar valor, mas necessita do aval do Governo do Estado
A possível venda do naming right do Maracanã ganhou mais um capítulo. Afinal, o consórcio Fla-Flu, que administra o estádio, tem em vista oferta de R$ 55 milhões anuais pelo direito de colocar o nome na arena mais famosa e emblemática do Brasil. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, a administração busca elevar esse valor, porém ainda depende do aval do Governo do Estado. Atualmente, a Casa Civil estuda tal possibilidade para permitir ou não a venda. Além disso, o poder público analisa legislação vigente em licitações, que não contava com tal negociação.
A Fla-Flu Serviços sabe que alcançar a meta de R$ 70 milhões anuais é difícil, entretanto tenta fechar as conversas com um valor um pouco acima dos R$ 55 milhões. Em meio às conversas, o estádio irá leiloar no próximo dia 18 de novembro 40 camarotes e tem aumentado a arrecadação com patrocinadores e novos negócios.
Dentro do Governo do Estado, há uma ala que defende a venda do nome de apenas setores do estádio. O governador Cláudio Castro, por sua vez, prevê dificuldades e enxerga o cenário com ceticismo. No entanto, o processo pode ser acelerado com uma proposta concreta nas mãos.
Em setembro, o presidente Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, revelou a informação, em reunião do Conselho Deliberativo, que havia três interessados na compra do naming rights do Maracanã. Os nomes, entretanto, não foram revelados.
Por fim, vale lembrar que Flamengo e Fluminense ganharam a concessão do Maracanã por 20 anos. O Rubro-Negro tem 65% da participação societária do Consórcio, enquanto o Tricolor tem 35%.