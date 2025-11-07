Naming rights do Maracanã pode render em torno de R$ 55 milhões por ano; entenda

A Fla-Flu Serviços sabe que alcançar a meta de R$ 70 milhões anuais é difícil, entretanto tenta fechar as conversas com um valor um pouco acima dos R$ 55 milhões. Em meio às conversas, o estádio irá leiloar no próximo dia 18 de novembro 40 camarotes e tem aumentado a arrecadação com patrocinadores e novos negócios.

Dentro do Governo do Estado, há uma ala que defende a venda do nome de apenas setores do estádio. O governador Cláudio Castro, por sua vez, prevê dificuldades e enxerga o cenário com ceticismo. No entanto, o processo pode ser acelerado com uma proposta concreta nas mãos.

Em setembro, o presidente Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo, revelou a informação, em reunião do Conselho Deliberativo, que havia três interessados na compra do naming rights do Maracanã. Os nomes, entretanto, não foram revelados.

Por fim, vale lembrar que Flamengo e Fluminense ganharam a concessão do Maracanã por 20 anos. O Rubro-Negro tem 65% da participação societária do Consórcio, enquanto o Tricolor tem 35%.