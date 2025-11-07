Montoro volta a treinar com bola. Barrera também é novidade no Botafogo

Montoro volta a treinar com bola. Barrera também é novidade no BotafogoDupla estrangeira de meias do Mais Tradicional se lesionou no último Mundial Sub-20 do Chile
O Botafogo teve duas novidades importantes nesta semana, no Espaço Lonier, durante as suas atividades. Montoro reapareceu. E detalhe: treinando com bola. Outra novidade é Barrera. Os dois meias se lesionaram no último Mundial Sub-20 do Chile, servindo, respectivamente, Argentina e Colômbia.
A dupla estrangeira está no estágio “T1” da transição, ou seja, o primeiro da recuperação, segundo o site “ge”. Os processos, aliás, cumprem o cronograma estipulado pelo departamento médico do Glorioso. No entanto, os meias ainda trabalham separados do restante do elenco, no CT do Mais Tradicional.
Montoro fraturou a clavícula direita. No início de outubro, o Monstrinho passou por cirurgia na Argentina. Ele desembarcou no Rio de Janeiro somente nesta semana por conta das restrições de viajar por conta dos pontos no pós-operatório.
Já Barrera lesionou a coxa esquerda. Ao contrário de Montoro, porém, não precisou de intervenção.
Sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Botafogo visita o Vitória, neste domingo (9), no Barradão, pela rodada 33 da competição nacional.
