Montoro volta a treinar com bola. Barrera também é novidade no Botafogo

Dupla estrangeira de meias do Mais Tradicional se lesionou no último Mundial Sub-20 do Chile / Crédito: Jogada 10

O Botafogo teve duas novidades importantes nesta semana, no Espaço Lonier, durante as suas atividades. Montoro reapareceu. E detalhe: treinando com bola. Outra novidade é Barrera. Os dois meias se lesionaram no último Mundial Sub-20 do Chile, servindo, respectivamente, Argentina e Colômbia. A dupla estrangeira está no estágio “T1” da transição, ou seja, o primeiro da recuperação, segundo o site “ge”. Os processos, aliás, cumprem o cronograma estipulado pelo departamento médico do Glorioso. No entanto, os meias ainda trabalham separados do restante do elenco, no CT do Mais Tradicional.