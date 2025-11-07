Mbappé rebate crítica e provoca rapper francês nas redes sociais

Jogador do Real Madrid respondeu a Orelsan após ser citado em música que faz referência ao clube Caen, do qual sua família é acionista

Kylian Mbappé respondeu publicamente ao rapper francês Orelsan, que o citou de forma crítica em uma das músicas do novo álbum lançado nesta sexta-feira (7).

Na faixa ‘La petite voix’, Orelsan canta: “Você vai afundar sua cidade como os Mbappé”, em referência à família do jogador, que é proprietária do Stade Malherbe Caen — clube que recentemente caiu para a terceira divisão do futebol francês.

Sem deixar o comentário passar, Mbappé reagiu nas redes sociais.

“Você está convidado para vir ‘salvar’ a cidade que tanto diz amar”, escreveu o craque do Real Madrid. Em seguida, alfinetou o artista.

“O mesmo cara que implorou para entrar com 1% (de participação) sem pagar nada, porque não tinha um centavo, mas queria bancar o bom moço da Normandia”, escreveu o jogador do Real Madrid.