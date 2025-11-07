Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maresca analisa início de Estêvão no Chelsea e rápida adaptação: “Está preparado para atuar”

Maresca analisa início de Estêvão no Chelsea e rápida adaptação: “Está preparado para atuar”

Técnico dos Blues brinca que atacante, de 18 anos, reclamou do frio ainda em outubro na Europa: "Imagine em dezembro e janeiro"
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Adaptado rapidamente ao futebol inglês, Estêvão atuou em 15 das 16 partidas do Chelsea na temporada, sendo sete  delas como titular. Assim, na última quarta-feira (5), o brasileiro iniciou novamente entre os onze e estufou a rede no empate por 2 a 2 com o Qarabag pela Champions League. O desempenho impressiona o treinador Enzo Maresca, que o vê preparado para ter sequência na equipe.

“Estevão está preparado para começar jogando. Se ele não começar jogando, tem outro no banco que quer começar jogando”, disse o comandante azul, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7).

Até o momento, o ex-jogador do Palmeiras fez quatro gols, sendo dois deles na Champions League, e deu uma assistência. Aos 18 anos, o atacante esbanja talento, mas apesar da rápida adaptação arrancou boas risadas de Maresca.

“Tentamos fazer o melhor para o Estevão. Estamos ajudando-o a se adaptar. Semana passada ele estava reclamando do frio (risos), ainda estávamos em outubro – imagine em dezembro, janeiro”, brincou.

Por fim, o Chelsea ocupa a sétima colocação da Premier League, com 17 pontos e volta a campo neste sábado (8), às 17h (de Brasília). A equipe volta a encontrar o lanterna Wolverhampton, que foi adversário da Copa da Liga Inglesa, desta vez no Stamford Bridge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar