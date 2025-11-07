Maresca analisa início de Estêvão no Chelsea e rápida adaptação: “Está preparado para atuar”

“Tentamos fazer o melhor para o Estevão. Estamos ajudando-o a se adaptar. Semana passada ele estava reclamando do frio (risos), ainda estávamos em outubro – imagine em dezembro, janeiro”, brincou.

Por fim, o Chelsea ocupa a sétima colocação da Premier League, com 17 pontos e volta a campo neste sábado (8), às 17h (de Brasília). A equipe volta a encontrar o lanterna Wolverhampton, que foi adversário da Copa da Liga Inglesa, desta vez no Stamford Bridge.