Maresca analisa início de Estêvão no Chelsea e rápida adaptação: “Está preparado para atuar”Técnico dos Blues brinca que atacante, de 18 anos, reclamou do frio ainda em outubro na Europa: "Imagine em dezembro e janeiro"
Adaptado rapidamente ao futebol inglês, Estêvão atuou em 15 das 16 partidas do Chelsea na temporada, sendo sete delas como titular. Assim, na última quarta-feira (5), o brasileiro iniciou novamente entre os onze e estufou a rede no empate por 2 a 2 com o Qarabag pela Champions League. O desempenho impressiona o treinador Enzo Maresca, que o vê preparado para ter sequência na equipe.
“Estevão está preparado para começar jogando. Se ele não começar jogando, tem outro no banco que quer começar jogando”, disse o comandante azul, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7).
Até o momento, o ex-jogador do Palmeiras fez quatro gols, sendo dois deles na Champions League, e deu uma assistência. Aos 18 anos, o atacante esbanja talento, mas apesar da rápida adaptação arrancou boas risadas de Maresca.
“Tentamos fazer o melhor para o Estevão. Estamos ajudando-o a se adaptar. Semana passada ele estava reclamando do frio (risos), ainda estávamos em outubro – imagine em dezembro, janeiro”, brincou.
Por fim, o Chelsea ocupa a sétima colocação da Premier League, com 17 pontos e volta a campo neste sábado (8), às 17h (de Brasília). A equipe volta a encontrar o lanterna Wolverhampton, que foi adversário da Copa da Liga Inglesa, desta vez no Stamford Bridge.
