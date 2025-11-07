Maracanã projeta faturar pelo menos R$ 32 milhões em leilão de 40 camarotes

Sob concessão da dupla Flamengo e Fluminense, Administração do estádio leiloará novos espaços, de forma eletrônica, às 10h do dia 18 de novembro / Crédito: Jogada 10

Dessa forma, a administração estima a geração de receita de R$ 32 milhões, com pequenos reajustes nos preços dos assentos. Antes disso, os onze camarotes, que assinaram contrato de até três temporadas, geraram a expectativa de uma receita de R$ 60 milhões. Futuros lances A capacidade deste espaços varia de 14 a 23 assentos, sendo divididos em três lotes. Assim, os deverão dar lances para arrematar todas as cadeiras da cabine, sem qualquer venda parcial. A inscrição custa R$ 1 mil e o prazo para se cadastrar é até o dia 14 de novembro. Com isso, o lance inicial de um camarote no setor Oeste, com capacidade de até 23 lugares, custa mais de R$1 milhão ao ano (cada assento vale R$45 mi). Já em espaços com 13 assentos, como no setor Leste, o valor mínimo é de cerca de R$500 mil.