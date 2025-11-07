Maracanã projeta faturar pelo menos R$ 32 milhões em leilão de 40 camarotes

Maracanã projeta faturar pelo menos R$ 32 milhões em leilão de 40 camarotesSob concessão da dupla Flamengo e Fluminense, Administração do estádio leiloará novos espaços, de forma eletrônica, às 10h do dia 18 de novembro
A administração do Maracanã apresentou, nesta quinta-feira (6), os termos do novo leilão de camarotes do estádio. Nesse sentido, o foco é comercializar 40 destes espaços para a temporada de 2026, de forma eletrônica, no dia 18 de novembro, às 10h (de Brasília). A informação é do portal “ge”.
Este será, portanto, o segundo leilão promovido pela gestão do estádio, que está sob concessão da dupla Fla-Flu. Afinal, em janeiro, leiloaram onze camarotes, mas o intuito é aumentar este número para 40.
Dessa forma, a administração estima a geração de receita de R$ 32 milhões, com pequenos reajustes nos preços dos assentos. Antes disso, os onze camarotes, que assinaram contrato de até três temporadas, geraram a expectativa de uma receita de R$ 60 milhões.
Futuros lances
A capacidade deste espaços varia de 14 a 23 assentos, sendo divididos em três lotes. Assim, os deverão dar lances para arrematar todas as cadeiras da cabine, sem qualquer venda parcial. A inscrição custa R$ 1 mil e o prazo para se cadastrar é até o dia 14 de novembro.
Com isso, o lance inicial de um camarote no setor Oeste, com capacidade de até 23 lugares, custa mais de R$1 milhão ao ano (cada assento vale R$45 mi). Já em espaços com 13 assentos, como no setor Leste, o valor mínimo é de cerca de R$500 mil.
No momento, manifestaram o interesse em participar do leilão empresas do setor de energia, hotelaria e telecomunicações, segundo o diretor geral do Maracanã, Severiano Braga.
Por fim, o Maracanã tem mais de 100 camarotes. Sete deles são do Governo do Estado, proprietário do estádio, assim como a CBF recebeu gratuitamente dois deles. Além disso, os concessionários Flamengo e Fluminense também administram parte dos camarotes.
