Junior Alonso é convocado pelo Paraguai e desfalca Atlético em dois jogos

Junior Alonso é convocado pelo Paraguai e desfalca Atlético em dois jogosIvan Román também é chamado pelo Chile; Sampaoli perde a dupla de zaga para os confrontos contra Fortaleza e Bragantino
O técnico Jorge Sampaoli terá um problema sério para escalar a zaga do Atlético na próxima semana. A seleção paraguaia convocou o zagueiro titular Junior Alonso nesta sexta-feira (07/11). Por isso, ele desfalcará o time em dois jogos importantes do Brasileirão. Alonso foi chamado para os amistosos contra Estados Unidos (15/11) e México (18/11).
O problema de Sampaoli, aliás, é duplo. Além de Alonso, o jovem zagueiro Iván Román também foi convocado, mas pela seleção do Chile, para amistosos na mesma Data-Fifa. Desse modo, a dupla fica fora dos mesmos dois confrontos. O Atlético, portanto, precisará encontrar substitutos para os dois defensores nas partidas cruciais que se aproximam na tabela.
A dupla, contudo, ainda joga uma última partida antes de se apresentar. Ambos estão liberados para o jogo contra o Sport, neste sábado (08/11), às 16h, na Ilha do Retiro. Somente após este compromisso pela 33ª rodada é que eles viajam para suas respectivas seleções. O retorno dos atletas está previsto para o dia 19 de novembro, quando viajam de volta para Assunção, no Paraguai.
As ausências chegam em um momento de recuperação do Atlético no Brasileirão. O time, afinal, defende uma invencibilidade de cinco jogos (três pelo campeonato). Atualmente, o Galo ocupa a 11ª posição na tabela, com 40 pontos, e busca subir para garantir uma vaga em competições continentais no próximo ano.