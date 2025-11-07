Junior Alonso é convocado pelo Paraguai e desfalca Atlético em dois jogos

Ivan Román também é chamado pelo Chile; Sampaoli perde a dupla de zaga para os confrontos contra Fortaleza e Bragantino

O técnico Jorge Sampaoli terá um problema sério para escalar a zaga do Atlético na próxima semana. A seleção paraguaia convocou o zagueiro titular Junior Alonso nesta sexta-feira (07/11). Por isso, ele desfalcará o time em dois jogos importantes do Brasileirão. Alonso foi chamado para os amistosos contra Estados Unidos (15/11) e México (18/11).

O problema de Sampaoli, aliás, é duplo. Além de Alonso, o jovem zagueiro Iván Román também foi convocado, mas pela seleção do Chile, para amistosos na mesma Data-Fifa. Desse modo, a dupla fica fora dos mesmos dois confrontos. O Atlético, portanto, precisará encontrar substitutos para os dois defensores nas partidas cruciais que se aproximam na tabela.