Jardim recusa proposta de clube estrangeiro: “Nenhum dinheiro vai me tirar do Cruzeiro”

Após recusar a oferta do Al-Wasl, Leonardo Jardim falou sobre a sua permanência no Cruzeiro. O português, aliás, foi enfático sobre o seu foco neste momento.

Em alta no Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim passou a chamar a atenção do mercado internacional. O português, inclusive, já recebeu uma proposta para deixar a Raposa. No entanto, de acordo com a “ESPN”, o treinador recusou a oferta feita recentemente pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

“Eu sou uma pessoa muito direta e correta. Tudo o que eu digo sobre mim é o que vai acontecer. Não vou treinar outro clube no Brasil, estou preocupado com o presente, o final da temporada”, disse Leonardo Jardim ao site “Goal”.

“Nesta fase, nada e nenhum dinheiro vão me tirar do projeto do Cruzeiro. Pelos torcedores e pela família Pedro Lourenço”, completou o técnico, citando o nome do dono da SAF do Cruzeiro.

O Al-Wasl procurou Leonardo Jardim após a saída de Luís Castro, anunciada na última quarta-feira (5). O técnico ex-Botafogo deixou o clube dos Emirados Árabes após apenas cinco meses de trabalho e 12 jogos disputados.

Cruzeiro quer renovar com Jardim

Ainda segundo o “Goal”, o Crueiro, inclusive, já tem planos para renovar o contrato de Leonardo Jardim. O português tem vínculo com a Raposa até o fim de 2026. No entanto, para se prevenir do interesse de clubes do exterior, a diretoria da SAF celeste vai tentar acerta um novo acordo após o fim do Brasileirão.