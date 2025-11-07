Isaque: “Queria ter ficado mais no Fluminense”

Moleque de Xerém, hoje no Shakhtar Donetsk, lamenta poucas chances no Tricolor e não descarta volta ao clube no futuro

“Eu acho que o sonho de todo o moleque que começa a jogar bola é se tornar jogador profissional e ir jogar na Europa. Mas eu queria ter ficado no Fluminense mais, ter esse gostinho de mostrar quem eu era no profissional. Infelizmente, eu joguei pouco, não consegui os objetivos que eu queria, mas estou feliz e vim realizar um sonho de jogar fora [do Brasil]. Tenho muita gratidão ao Fluminense, por tudo que fizeram por mim e por me mostrarem para o mundo. No futuro, espero voltar e terminar uma história linda por lá”, disse Isaque à “ESPN”.

Promessa do Fluminense , Isaque teve rápida passagem passagem pelo Tricolor. O jogador, que agora veste a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, admitiu que gostaria de ter ficado mais tempo no time das Laranjeiras. Além disso, o jovem lamentou as poucas oportunidades com o técnico Renato Gaúcho. Ao todo, o jogador atuou em apenas 11 partidas pelo time profissional. Entretanto, ele não descarta um retorno ao clube.

Isaque, aliás, também destacou a importância do zagueiro Thiago Silva no elenco. Além da idolatria, o jovem atleta revelou que o capitão o ajudou muito no tempo em que esteve no Fluminense.

“O Thiago Silva foi um cara que me ajudou bastante, me dava muitos conselhos. Foi muito importante passar por momentos com esses caras. O Thiago, eu assistia na televisão desde pequeno, um consagrado do futebol, um ídolo mundial, foi uma experiência incrível e que vou levar de aprendizado para o resto da vida”.

Adaptação

Hoje no Shakhtar Donetsk, o Moleque de Xerém, aliás, vem ganhando suas oportunidades e ganhando elogios nos bastidores. Apesar do clima frio, os 12 brasileiros no elenco ajudaram na adaptação.

“Está sendo uma experiência muito nova para mim. Um país muito diferente, uma cultura diferente, e estou muito feliz. Consegui chegar com o pé direito, fazendo gol, e como tem muito brasileiro aqui, acabou que facilitou um pouco nessa adaptação. O dia a dia com o pessoal aqui é maravilhoso. Muita resenha, o pessoal me acolheu superbem, saímos juntos, fazemos churrasco. É tudo leve e em família”, finalizou.