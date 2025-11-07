Internacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragemColorado e Esquadrão de Aço oscilam em suas trajetórias no Brasileirão, mas gaúchos lutam contra o rebaixamento e nordestinos pela Libertadores
Internacional e o Bahia medem forças pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste sábado (8), no Beira-Rio. Ambos os times se encontram em uma situação de inconsistência no torneio, mas tem objetivos diferentes na competição. Na 15ª posição com 36 pontos, o Colorado briga contra o rebaixamento. O Esquadrão de Aço disputa uma vaga direta na Libertadores por estar na quinta colocação, com 52 pontos.
Onde assistir
A partida terá a transmissão da Record pela Tv Aberta e do Premier pelo o sistema pay-per-view, a partir das 17h30.
Como chega o Internacional
O Inter vive um contexto gradativamente mais preocupante, pois não vence no Brasileirão há quatro rodadas, além de uma seca de gols pelo mesmo período. Com a queda do seu desempenho e a sequência negativa de resultados, reaproximou-se do Z4 e passou a ser um candidato ao possível rebaixamento. Com o revés para o Vitória na última rodada, a distância para o 17º lugar diminuiu para três pontos.
Por isso, um triunfo contra o Bahia se torna essencial para dar uma resposta imediata e até mesmo começar uma arrancada nas rodadas finais do torneio. O alento para o técnico Ramón Díaz é que não terá novas ausências para o compromisso. Os únicos jogadores entregues ao departamento médico são o goleiro Rochet e o lateral-direito Braian Aguirre. Por sinal, o treinador contará com os retornos de zagueiro Mercado e o atacante Borré. Ambos cumpriram suspensão automática e brigam pela titularidade.
Como chega o Bahia
Assim como o seu próximo adversário, o Esquadrão de Aço se notabiliza pela irregularidade. Especialmente por bons resultados como mandante e a dificuldade em repetir a performance fora de casa. Em seu último jogo, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Atlético, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo também foi marcado por reclamações do treinador Rogério Ceni contra decisões da arbitragem.
O único retorno na equipe será do zagueiro Ramos Mingo, que cumpriu suspensão. Em contrapartida, o comandante sofre com uma extensa lista de desfalques: Gabriel Xavier, Kayky, Sanabria, Gilberto e Caio Alexandre estão machucados. Além disso, Kanu cumprirá suspensão.
INTERNACIONAL X BAHIA
Campeonato Brasileiro – 33ª rodada
Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
Data e hora: 08/11/2025 (Sábado), às 18h30 (de Brasília)
INTERNACIONAL: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Borré (Ricardo Mathias) e Bruno Tabata (Carbonero). Técnico: Ramón Díaz.
BAHIA: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir, Willian José (Tiago) e Cauly. Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook