Internacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado e Esquadrão de Aço oscilam em suas trajetórias no Brasileirão, mas gaúchos lutam contra o rebaixamento e nordestinos pela Libertadores / Crédito: Jogada 10

Internacional e o Bahia medem forças pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 deste sábado (8), no Beira-Rio. Ambos os times se encontram em uma situação de inconsistência no torneio, mas tem objetivos diferentes na competição. Na 15ª posição com 36 pontos, o Colorado briga contra o rebaixamento. O Esquadrão de Aço disputa uma vaga direta na Libertadores por estar na quinta colocação, com 52 pontos. Onde assistir A partida terá a transmissão da Record pela Tv Aberta e do Premier pelo o sistema pay-per-view, a partir das 17h30.

Como chega o Internacional O Inter vive um contexto gradativamente mais preocupante, pois não vence no Brasileirão há quatro rodadas, além de uma seca de gols pelo mesmo período. Com a queda do seu desempenho e a sequência negativa de resultados, reaproximou-se do Z4 e passou a ser um candidato ao possível rebaixamento. Com o revés para o Vitória na última rodada, a distância para o 17º lugar diminuiu para três pontos. Por isso, um triunfo contra o Bahia se torna essencial para dar uma resposta imediata e até mesmo começar uma arrancada nas rodadas finais do torneio. O alento para o técnico Ramón Díaz é que não terá novas ausências para o compromisso. Os únicos jogadores entregues ao departamento médico são o goleiro Rochet e o lateral-direito Braian Aguirre. Por sinal, o treinador contará com os retornos de zagueiro Mercado e o atacante Borré. Ambos cumpriram suspensão automática e brigam pela titularidade. Como chega o Bahia Assim como o seu próximo adversário, o Esquadrão de Aço se notabiliza pela irregularidade. Especialmente por bons resultados como mandante e a dificuldade em repetir a performance fora de casa. Em seu último jogo, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Atlético, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo também foi marcado por reclamações do treinador Rogério Ceni contra decisões da arbitragem.