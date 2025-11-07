Internacional entra em alerta com jejum de gols e aproximação do Z4

Colorado soma quatro jogos sem vencer nem marcar gols e vê risco de rebaixamento crescer às vésperas do duelo com o Bahia / Crédito: Jogada 10

O mês de outubro marcou uma virada preocupante para o Internacional. O que deveria ser um período de reação no Brasileirão acabou se transformando em uma sequência negativa que acendeu o alerta no Beira-Rio. O Colorado não vence há quatro jogos — soma três derrotas e um empate — e, para piorar, não marcou nenhum gol nesse intervalo. É o maior jejum ofensivo desde 2023. Com a derrota para o Vitória, o Inter viu a vantagem sobre a zona de rebaixamento cair para apenas três pontos. Agora, o desafio é claro: afastar o risco de queda e reencontrar o caminho do gol diante do Bahia, adversário deste sábado (8).

Seca de gols expõe falhas criativas do time O último gol colorado no Brasileirão foi no triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, em 19 de outubro, com gols de Borré e Bruno Henrique. Desde então, a equipe passou em branco contra Atlético-MG, Bahia, Fluminense e Vitória. Borré, principal nome do ataque, concentra as críticas, mas os números mostram que o problema vai além da finalização. A falta de criatividade e a pontaria desajustada do time são os principais fatores da seca. De acordo com o portal Sofascore, o Inter deveria ter marcado ao menos quatro gols nas últimas quatro partidas. No entanto, só contra o Fluminense o índice de expectativa de gols superou 1. Nas demais partidas, o rendimento ofensivo ficou abaixo do esperado, mesmo em jogos com superioridade numérica, como diante do Atlético. Histórico repete alerta de 2023 O jejum atual remete a julho de 2023, quando o Internacional também ficou quatro partidas sem balançar as redes — contra Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Naquele ano, o time terminou o campeonato na nona posição, longe do Z-4.