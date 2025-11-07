Improvisado mais uma vez, Matheus França ainda busca espaço no Vasco de Diniz

Atacante ainda não fez um jogo como titular e tem recebido oportunidades como volante, mas sem brilho em campo / Crédito: Jogada 10

Na derrota para o Botafogo, Matheus França jogou pela primeira vez um tempo inteiro desde que chegou ao Vasco. O jogador entrou no intervalo da partida no lugar de Tchê Tchê, com o Cruz-Maltino perdendo por 1 a 0. O jogo terminou 3 a 0 para o Glorioso, no Nilton Santos. O que chamou a atenção foi que mais uma vez Matheus França atuou como volante. Isso também aconteceu na derrota para o São Paulo, na qual o jogador foi vaiado pelo torcedores em São Januário. No entanto, isso não chega a ser novidade no Vasco comandado por Fernando Diniz.

LEIA MAIS: Vasco terá mudanças na escalação para o jogo contra o Juventude No jogo contra o Vitória, o Vasco estava empatando em 3 a 3 e Matheus França entrou no lugar de Barros, aos 33 minutos do segundo tempo. A entrada do atacante até se justificava, tendo em vista que o Cruz-Maltino tinha um jogador a mais, devido a expulsão de Lucas Halter. O time venceu, mas o gol saiu apenas no último lance da partida, marcado por GB. Os volantes naquele momento eram Matheus França e Coutinho. Na partida contra o Bahia, Fernando Diniz também escalou um atacante como volante, só que Nuno Moreira foi o improvisado da vez. Na ocasião, o Vasco perdia por 1 a 0 e logo após a expulsão de Jean Lucas, aos 36 minutos do primeiro tempo, David entrou no lugar de Lucas Freitas. Dessa forma, Hugo Moura foi deslocado para a zaga e português recuado para o meio-campo. Improvisação freia adaptação Isso deixa claro que Matheus França ou outro jogador mais ofensivo pode ser escalado como segundo volante. No entanto, essa opção de Fernando Diniz precisa se encaixar dentro de um contexto. Caso contrário, o jogador improvisado acaba se desgastando com o torcedor por não conseguir entregar o que se espera.

Matheus França ainda busca o seu espaço dentro do Vasco. O jogador é visto como um atacante polivalente, podendo jogar como ponta nos dois lados, como meia e até como um falso 9. Nos 11 jogos que ele disputou pelo Vasco, em seis substituiu Coutinho, um indicativo da posição na qual o jogador que mais agrada o técnico Fernando Diniz. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

