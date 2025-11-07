Gui Negão perde espaço no Corinthians após retorno de trio

Joia de 18 anos viu minutos em campo caírem após Dorival Júnior voltar a contar com Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay

A queda de participação coincide com o retorno do trio formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Afinal, os jogadores, enfim, voltaram a atuar junto sob o comando de Dorival Júnior. Com todos os titulares à disposição, o treinador tem apostado na experiência e entrosamento do trio, o que reduziu o espaço do garoto de 18 anos.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Gui Negão vive um momento de menor protagonismo na equipe principal. Nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o jovem atacante somou apenas 55 minutos em campo. Sempre entrando no segundo tempo, além de não participar diretamente de gols ou jogadas decisivas.

O contraste com o desempenho anterior é evidente. Entre 16 de agosto e 15 de outubro, período em que o Corinthians não pôde contar com os três principais nomes do ataque, Gui Negão foi titular absoluto, disputou dez partidas seguidas, marcou cinco gols, deu duas assistências . Além disso, se tornou uma das principais figuras do time, especialmente na Copa do Brasil.

Apesar da perda momentânea de espaço, pessoas ligadas à comissão técnica garantem que a situação é considerada natural. Segundo elas, Dorival busca equilibrar o elenco após um longo período de desfalques e vê em Gui Negão um nome importante para o futuro.

Além disso, o atacante mantém boa avaliação interna. O jovem superou concorrentes experientes como Ángel Romero, Talles Magno e Kayke, e segue sendo visto como peça de confiança no projeto de renovação do clube.

Mesmo fora do time titular neste momento, Gui Negão continua treinando com o grupo principal. Assim, deve receber novas oportunidades conforme o calendário exigir rodízio no elenco.