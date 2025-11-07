Guardiola prestes a chegar aos mil jogos na carreira em duelo com o Liverpool

Técnico do Manchester City celebra o simbolismo de alcançar a marca diante de seu maior rival e destaca trajetória no futebol / Crédito: Jogada 10

Pep Guardiola está prestes a alcançar um marco histórico. Quase 20 anos depois de estrear como técnico no Barcelona B, em 2007, o espanhol completará mil jogos na carreira neste domingo (9), quando o City enfrenta o Liverpool no Etihad Stadium, em Manchester, pela 11ª rodada Premier League. LEIA MAIS: Mbappé rebate crítica e provoca rapper francês nas redes sociais

Durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), Guardiola destacou a coincidência simbólica de atingir a marca justamente contra seu maior rival ao longo dos anos. “Se eu pudesse escolher um adversário para esse momento especial, seria o Liverpool. Estou há muito tempo neste clube, mas o Barcelona moldou a minha vida — fui gandula, jogador e técnico. O Bayern também foi uma etapa incrível”, afirmou. “Mas o Liverpool, especialmente com o Jürgen (Klopp), é o rival mais marcante. É como se o universo tivesse planejado isso”, completou. Rivalidade com o Klopp foi essencial para evolução “Sem dúvida, o Liverpool foi o adversário que mais me fez crescer como treinador. Acho que nós os tornamos melhores, e eles fizeram o mesmo conosco”, disse.

Além disso, o técnico também comparou o clássico inglês com o tradicional duelo espanhol entre Barcelona e Real Madrid. “Em termos de barulho e pressão, o Barça–Real é mil vezes maior, mas a atmosfera nos estádios é parecida. Criamos essa rivalidade na última década; antes, o grande confronto era United–Liverpool. Com Klopp, isso mudou — a Premier League passou a girar em torno de nós dois”, explicou. Aos 54 anos, o treinador disse que os números que atingiu são “incríveis” e difíceis de repetir.

“Conquistamos coisas extraordinárias no Barcelona, no Bayern e aqui no City. Se eu começasse hoje, não conseguiria fazer tudo de novo. Dessa forma, espero que o domingo marque mais um passo nessa história”, disse. Guardiola destaca trajetória em tom descontraído “Foram duas mil coletivas de imprensa — esses foram os melhores momentos”, disse rindo. “Quando comecei, nunca imaginei chegar tão longe. Nem todos os dias foram bons, mas aproveitei cada parte da jornada. No meu primeiro jogo, eu estava muito nervoso. Hoje, talvez nem lembre direito — faz tanto tempo”, completou. Por fim, ao ser questionado sobre o segredo para tamanha longevidade, Pep resumiu com simplicidade.