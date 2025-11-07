Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio deve ter mudanças na escalação para enfrentar o Fortaleza

Mesmo na luta contra o rebaixamento, o técnico Mano Menezes indicou que pode poupar jogadores do Grêmio por desgaste físico
Depois de aparentar uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou a se preocupar com a zona de rebaixamento após as derrotas para Corinthians e Cruzeiro. Agora, para tentar voltar a pontuar, o Tricolor vai encarar o Fortaleza, no próximo domingo (9), às 20h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada da competição. E o técnico Mano Menezes, inclusive, deve fazer mudanças na equipe titular do Tricolor.

Após a derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira (6), Mano Menezes indicou pode preservar jogadores que estão sentindo desgaste físico. Afinal, o treinador afirmou que precisa de uma equipe bem fisicamente para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. O técnico, inclusive, citou o nome dos jogadores que podem ser poupados.

“Será um jogo muito difícil em Fortaleza, eles já estão jogando melhor. Temos que ter essa condição física de estar bem, competir, brigar. O jogo hoje (quarta) foi duríssimo até o final. Também vamos levar em consideração isso (parte física). Alguns jogadores de arrancada, sprint, como Amuzu e Alysson, temos que ver com a equipe. Achei que o Carlos (Vinícius, atacante) também sentiu um pouco hoje. Temos que ter todos bem porque o jogo exige que todos estejam bem”, afirmou Mano Menezes.

Caso Carlos Vinícius seja poupado, a principal opção de Mano é o atacante André Henrique. Já nas pontas o treinador deve ter problemas se não contar com Amuzu e Alysson. Afinal, o treinador já não conta com Pavón, suspenso, e Cristian Oliveira, que sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo. O uruguaio, aliás, só deve voltar ao time em 2026.

As opções de Mano Menezes

Em resumo, Mano Menezes pode escalar Aravena no lado direito do ataque. Já na esquerda, o treinador tem a o colombiano Monsalve, que voltou a jogar na última quarta-feira depois de um longo período afastado por lesão.

Além disso, o técnico do Grêmio também pode optar por utilizar Edenilson aberto em uma das pontas, como já foi escalado pelo treinador, com mais um jogador no meio. O treinador, aliás, citou a possibilidade de escalar o volante Cuellar no time titular.

“Estávamos com planos de utilizar o Cuellar numa segunda parte desse jogo. Mas o jogo não abriu essa condição. Tirei volante e coloquei meia ofensivo. Ele está na condição de poder jogar, talvez apareça no jogo e Fortaleza. Talvez desde o início” disse Mano Menezes.

Provável escalação do Grêmio contra o Fortaleza

O Grêmio deve ir a campo contra o Fortaleza com: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson (Aravena), Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinicius (André Henrique).

Com a derrota para o Cruzeiro, o Grêmio parou nos 39 pontos e é apenas o 13º colocado do Brasileirão. O Tricolor tem apenas seis pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

