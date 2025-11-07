Goiás vence o Cuiabá, fora de casa, e entra provisoriamente no G4 da Série B

Golaço de falta de Rafael Gava define 1 a 0 que leva o Goiás ao 3º lugar e na zona de acesso. Cuiabá martela, não marca e adeus sonho de Série A

Não adiantou o Cuiabá ter maior posse do que o Goiás. Na noite desta sexta-feira, 8/11, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro, os cuiabanos receberam os goianos na Arena Pantanal. Como não poderia tropeçar, ou acabaria com sua pequena chance de acesso, o time da casa foi pra cima, finalizou muito, mas sem direção. Já o Goiás fez um gol em bela cobrança de falta de Rafael Gava no fim do primeiro tempo e sustentou o 1 a 0 até o fim.

Assim, neste duelo de rivais diretos pelo acesso, o Goiás foi aos 58 pontos, assumindo o terceiro lugar provisoriamente (pode perder até três posições), se colocando no G4 e muito vivo para voltar à elite. O Cuiabá parou nos 50 pontos e, em 11º lugar, não tem mais chance matemática de voltar à Série A.

Como foi a vitória do Goiás sobre o Cuiabá no MT

O Cuiabá foi bem superior no primeiro tempo, com pelo menos quatro finalizações perigosas. Duas delas, o goleiro Tadeu foi muito bem; em outra, Matheusinho chutou uma bola que estourou no travessão. E ainda teve um chute de Calebe que passou raspando. Apesar de todo o domínio, o Goiás teve alguns momentos ofensivos. E na melhor delas, aos 44 minutos, abriu o placar: Rafael Gava cobrou falta da entrada da área, sem chance para o goleiro Luan Polli, que voou, mas não chegou a tempo. Mais um exemplo de quem não faz, leva. Goianos 1 a 0.

Veio o segundo tempo e o Goiás voltou muito mais fechado, com a saída do atacante Anselmo Ramon para a entrada do meia Bryann. E como ocorreu no primeiro tempo, o Cuiabá foi pra cima. No primeiro minuto, Denilson chutou de fora da área, raspando a trave; Christian também arriscou com muito perigo; e Safira teve tudo para empatar, mas, sem marcação na marca do pênalti, chutou mal. Aliás, chutar para fora era a tônica do Cuiabá. Afinal, até os 35 da etapa final, das suas 17 finalizações, apenas três foram no alvo ou na trave. Já o Goiás, com menor posse (42%) e menos finalizações (nove), mostrou maior eficácia.

Com o tempo passando, o Cuiabá seguia atacando e tentando ao menos o empate, mas o Goiás conseguiu controlar o jogo e segurar uma vitória essencial na sua luta pelo acesso.