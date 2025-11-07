Globo sonda mudança importante para transmissão da Libertadores a partir de 2027

Globo sonda mudança importante para transmissão da Libertadores a partir de 2027Competição mais cobiçada da América do Sul poderá sofrer alterações na grade da emissora, que enviou proposta à Conmebol para o próximo ciclo
A Globo formalizou uma proposta à Conmebol pelos direitos de transmissão da Libertadores da América para o próximo ciclo, que vai de 2027 a 2030. Este movimento, porém, marca uma negociação distinta à anterior — com vigência até 2026 —, visto que a emissora agora pretende levar o torneio continental de volta ao canal fechado SporTV.
Além da ampliação na TV por assinatura, a proposta também inclui a renovação dos direitos de exibição em TV aberta, conquistados novamente em 2023. O projeto do canal ainda abrange as transmissões gratuitas da GeTV, pelo Youtube.
O interesse em retomar o torneio no SporTV ocorre após a pausa iniciada em 2020, quando o canal abriu mão dos direitos da Libertadores em TV fechada durante a pandemia. Desde então, a ESPN passou a concentrar os confrontos da competição previstos aos canais por assinatura.
A oferta global chega em meio a uma concorrência insólita não só de emissoras, como de projetos digitais e plataformas de streaming. Isso porque Disney, Amazon, Warner e Paramount também disputam os direitos de transmissão do torneio, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.
Especulava-se, ainda, uma possível participação da Netflix nas negociações, após o encaminhamento de um convite formal. Contudo, a plataforma não deverá apresentar qualquer proposta nesta rodada.
Estruturas e etapas da licitação
A Conmebol iniciou em 30 de setembro o processo de licitação para venda dos direitos de suas competições (Libertadores, Sul-Americana e Recopa) referentes ao ciclo 2027-2030. Conduzido pela FC Diez Media, responsável por coordenar as negociações, o processo ainda conta com a supervisão da consultoria EY (Ernst & Young), que se encarrega da transparência.
De acordo com o cronograma, a entidade receberá ofertas da primeira rodada até a próxima segunda-feira, dia 10 de novembro. Já o anuncio dos vencedores deverá ocorrer até o fim deste mês, já que os contratos atuais expiram em 2026.
Pacotes da Libertadores
A Conmebol dividiu a venda dos direitos em sete pacotes distintos, que abrangem 314 jogos por temporada. Desse total, três estão destinados exclusivamente à Libertadores — os de interesse da emissora. Outros três à Sul-Americana, enquanto há um adicional que reúne partidas das duas competições.
Cada competição conta com um pacote para TV e plataformas abertas, além de dois pacotes voltados para plataformas fechadas. A entidade ainda garante uma opção multiplataforma e um pacote de melhores momentos, com delay mínimo de sete minutos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.