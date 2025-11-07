Globo sonda mudança importante para transmissão da Libertadores a partir de 2027

Competição mais cobiçada da América do Sul poderá sofrer alterações na grade da emissora, que enviou proposta à Conmebol para o próximo ciclo

A Globo formalizou uma proposta à Conmebol pelos direitos de transmissão da Libertadores da América para o próximo ciclo, que vai de 2027 a 2030. Este movimento, porém, marca uma negociação distinta à anterior — com vigência até 2026 —, visto que a emissora agora pretende levar o torneio continental de volta ao canal fechado SporTV.

Além da ampliação na TV por assinatura, a proposta também inclui a renovação dos direitos de exibição em TV aberta, conquistados novamente em 2023. O projeto do canal ainda abrange as transmissões gratuitas da GeTV, pelo Youtube.

O interesse em retomar o torneio no SporTV ocorre após a pausa iniciada em 2020, quando o canal abriu mão dos direitos da Libertadores em TV fechada durante a pandemia. Desde então, a ESPN passou a concentrar os confrontos da competição previstos aos canais por assinatura.

A oferta global chega em meio a uma concorrência insólita não só de emissoras, como de projetos digitais e plataformas de streaming. Isso porque Disney, Amazon, Warner e Paramount também disputam os direitos de transmissão do torneio, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Especulava-se, ainda, uma possível participação da Netflix nas negociações, após o encaminhamento de um convite formal. Contudo, a plataforma não deverá apresentar qualquer proposta nesta rodada.