Ganso volta a treinar com o elenco do Fluminense

Meia, que já vinha fazendo atividades com bola de forma individual, participa do treino com os demais jogadores nesta sexta (7) / Crédito: Jogada 10

O Fluminense ganhou uma notícia positiva nesta sexta-feira (7). O meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o restante do elenco, no CT Carlos Castilho, após vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 já está recuperado de uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, mas só deve ser opção para Zubeldía após a Data-Fifa. Ganso, aliás, já vinha participando de atividades leves no gramado do CT Carlos Castilho e até treinou com bola, mas de forma individual nesta semana, dando um novo passo na recuperação. No entanto, agora, avançou em nova etapa da recuperação. Apesar disso, o camisa 10 só deve ficar à disposição na Data-Fifa, de acordo com o “ge”.