Ganso volta a treinar com o elenco do Fluminense

Ganso volta a treinar com o elenco do FluminenseMeia, que já vinha fazendo atividades com bola de forma individual, participa do treino com os demais jogadores nesta sexta (7)
O Fluminense ganhou uma notícia positiva nesta sexta-feira (7). O meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o restante do elenco, no CT Carlos Castilho, após vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 já está recuperado de uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, mas só deve ser opção para Zubeldía após a Data-Fifa.
Ganso, aliás, já vinha participando de atividades leves no gramado do CT Carlos Castilho e até treinou com bola, mas de forma individual nesta semana, dando um novo passo na recuperação. No entanto, agora, avançou em nova etapa da recuperação. Apesar disso, o camisa 10 só deve ficar à disposição na Data-Fifa, de acordo com o “ge”.
Ganso não atua desde o dia 13 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no Maracanã. Na ocasião, ele precisou sair de campo ainda na primeira etapa após um problema na panturrilha. Após a realização de exames, foi constatada uma lesão grau 2 no local, que o tirou de combate desde então.
Por fim, Ganso ainda sequer conseguiu ficar à disposição desde a chegada de Luis Zubeldía. Na partida em que se lesionou, o Fluminense ainda estava sob comando do técnico Renato Gaúcho.
Sem Ganso, o Fluminense venceu o Mirassol na última quinta-feira e chegou a 50 pontos e segue na 7ª colocação, dois pontos atrás do Bahia (5º) e seis do próprio Mirassol, que ocupa a 4ª posição com 56. Agora, o time enfrenta o Cruzeiro, neste domingo (9), às 16h, no Mineirão.