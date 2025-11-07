Fluminense terá mudanças no meio-campo contra o Cruzeiro; veja escalação

Bernal e Nonato brigam por vaga no time titular por conta da suspensão de Martinelli, que tomou terceiro amarelo contra o Mirassol / Crédito: Jogada 10

Depois de enfrentar o Mirassol, o Fluminense terá pela frente mais um time dentro do G4 do Brasileirão, desta vez, o Cruzeiro, no domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada da competição. Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía terá de fazer uma mudança forçada no meio-campo. Afinal, o volante Martinelli recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do confronto. Com isso, Facundo Bernal e Nonato brigam por uma vaga no time titular para o jogo decisivo. No entanto, o uruguaio deve iniciar a partida, já que foi opção imediata para substituir Martinelli nos últimos jogos. Do outro lado, Nonato voltou de lesão após um longo período sem atuar e entrou em campos nos dois últimos jogos. Assim, não deve iniciar como titular. Zubeldía, aliás, ainda comandará um treino neste sábado para definir os titulares.

Ainda no setor de meio-campo, Paulo Henrique Ganso ainda se recupera da lesão na panturrilha esquerda. Ele já treinou nesta sexta-feira (7) com os demais do elenco, mas só vai voltar após a realização da Data-Fifa. Já no setor de ataque, John Kennedy tem a chance de voltar ao time, já que Everaldo não teve um grande desempenho contra o Mirassol, na última quinta-feira. Afinal, Germán Cano segue em recuperação de entorse do joelho direito. Assim, a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Com a vitória na última rodada, o Fluminense chegou a 50 pontos e segue na 7ª colocação, dois pontos atrás do Bahia (5º) e seis do próprio Mirassol, que ocupa a 4ª posição com 56.