Fluminense só fica atrás do Palmeiras em pontos nas últimas 10 rodadas

Equipe tricolor soma 19 pontos, enquanto o Verdão consegue marca 22 no corte pelo Campeonato Brasileiro; veja os números / Crédito: Jogada 10

Sem goleadas ou promovendo um futebol de espetáculo, o Fluminense conseguiu pontos importantes no Campeonato Brasileiro para seguir vivo por uma vaga direta para Libertadores de 2026. Depois da vitória sobre o Mirassol, o Tricolor fez 19 pontos nas últimas 10 rodadas da competição, ficando apenas atrás do Palmeiras com 22 somados neste recorte. Neste apanhado, o tricolor carioca venceu seis partidas, empatou uma e perdeu três, o que corresponde um aproveitamento de 63%. O Cruzeiro, aliás, empata com o Flu em número de pontos, mas fica em terceiro por ter menos uma vitória. Do outro lado, o líder Palmeiras conquistou sete triunfos, um empate e apenas duas derrotas. Assim, ficou com um desempenho de 73%.