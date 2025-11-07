Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense só fica atrás do Palmeiras em pontos nas últimas 10 rodadas

Equipe tricolor soma 19 pontos, enquanto o Verdão consegue marca 22 no corte pelo Campeonato Brasileiro; veja os números
Sem goleadas ou promovendo um futebol de espetáculo, o Fluminense conseguiu pontos importantes no Campeonato Brasileiro para seguir vivo por uma vaga direta para Libertadores de 2026. Depois da vitória sobre o Mirassol, o Tricolor fez 19 pontos nas últimas 10 rodadas da competição, ficando apenas atrás do Palmeiras com 22 somados neste recorte.

Neste apanhado, o tricolor carioca venceu seis partidas, empatou uma e perdeu três, o que corresponde um aproveitamento de 63%. O Cruzeiro, aliás, empata com o Flu em número de pontos, mas fica em terceiro por ter menos uma vitória. Do outro lado, o líder Palmeiras conquistou sete triunfos, um empate e apenas duas derrotas. Assim, ficou com um desempenho de 73%.

Neste recorte, coincidentemente, é o número de jogos de Luis Zubeldía sob o comando do Tricolor das Laranjeiras. Apesar não ter um futebol com grande desempenho, ter problemas táticos e pouca inspiração dos atacantes, o time carioca consegue mostrar força dentro de casa e ainda fazer o “feijão com arroz” para conquistar os pontos.

“Em termos gerais, apesar de ser uma partida para destacar contra uma equipe do G-4, hoje ganhamos bem e poderíamos ter feito mais gols. Quisemos arrematar, ser contundente. Mas só de criar chances de gols, fico mais tranquilo”, disse Zubeldía em coletiva.

Isto faz com que o Fluminense sonhe com uma vaga para Libertadores via Brasileirão sem depender da Copa do Brasil. Agora, o Tricolor terá uma sequência complicada: Cruzeiro, faz clássico contra o Flamengo e ainda enfrenta o líder Palmeiras. Além disso, faz confronto direto com o São Paulo.

