Fluminense só fica atrás do Palmeiras em pontos nas últimas 10 rodadas

Fluminense só fica atrás do Palmeiras em pontos nas últimas 10 rodadasEquipe tricolor soma 19 pontos, enquanto o Verdão consegue marca 22 no corte pelo Campeonato Brasileiro; veja os números
Sem goleadas ou promovendo um futebol de espetáculo, o Fluminense conseguiu pontos importantes no Campeonato Brasileiro para seguir vivo por uma vaga direta para Libertadores de 2026. Depois da vitória sobre o Mirassol, o Tricolor fez 19 pontos nas últimas 10 rodadas da competição, ficando apenas atrás do Palmeiras com 22 somados neste recorte.
Neste apanhado, o tricolor carioca venceu seis partidas, empatou uma e perdeu três, o que corresponde um aproveitamento de 63%. O Cruzeiro, aliás, empata com o Flu em número de pontos, mas fica em terceiro por ter menos uma vitória. Do outro lado, o líder Palmeiras conquistou sete triunfos, um empate e apenas duas derrotas. Assim, ficou com um desempenho de 73%.
Neste recorte, coincidentemente, é o número de jogos de Luis Zubeldía sob o comando do Tricolor das Laranjeiras. Apesar não ter um futebol com grande desempenho, ter problemas táticos e pouca inspiração dos atacantes, o time carioca consegue mostrar força dentro de casa e ainda fazer o “feijão com arroz” para conquistar os pontos.
“Em termos gerais, apesar de ser uma partida para destacar contra uma equipe do G-4, hoje ganhamos bem e poderíamos ter feito mais gols. Quisemos arrematar, ser contundente. Mas só de criar chances de gols, fico mais tranquilo”, disse Zubeldía em coletiva.
Isto faz com que o Fluminense sonhe com uma vaga para Libertadores via Brasileirão sem depender da Copa do Brasil. Agora, o Tricolor terá uma sequência complicada: Cruzeiro, faz clássico contra o Flamengo e ainda enfrenta o líder Palmeiras. Além disso, faz confronto direto com o São Paulo.