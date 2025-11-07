Fluminense atinge marca defensiva e mantém 100% em casa com Zubeldía

Fluminense atinge marca defensiva e mantém 100% em casa com ZubeldíaTricolor venceu o Mirassol por 1 a 0 na última quinta-feira (6), no Maracanã, e entra de vez na briga por vaga na Libertadores
A vitória do Fluminense sobre o Mirassol, na última quinta-feira (6), no Maracanã, foi de longe uma das mais importantes para as pretensões no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor atingiu uma marca expressiva defensivamente e manteve o 100% de aproveitamento como mandante sob o comando de Luis Zubeldía.
Afinal, a equipe do Rio de Janeiro segue sem ser vazada como mandante no certame após chegada do treinador. A primeira partida do argentino sob o comando do time foi em 28 de setembro. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Botafogo por 2 a 0.
Após este confronto, os tricolores, portanto, jogaram como mandante pelo Brasileirão em outras cinco oportunidades. Em nenhuma destas partidas o Tricolor sofreu gols. O sistema defensivo da equipe tem sido um trunfo desde a chegada de Zubeldía.
Além da marca defensiva, o treinador manteve o 100% de aproveitamento como mandante. Em seis jogos, a equipe carioca faturou 18 pontos. Com isso, o Tricolor ocupa a sétima colocação, com 50 pontos, dois a menos que o quinto colocado Bahia. Assim, a vaga para Libertadores fica bem próxima.
Veja os resultados do Fluminense
– Fluminense 2 x 0 Botafogo – 25ª rodada
– Fluminense 3 x 0 Atlético-MG – 27ª rodada
– Fluminense 1 x 0 Juventude – 28ª rodada
– Fluminense 1 x 0 Internacional – 30ª rodada
– Fluminense 1 x 0 Ceará – 12ª rodada (rodada atrasada)
– Fluminense 1 x 0 Mirassol – 32ª rodada