Fluminense atinge marca defensiva e mantém 100% em casa com Zubeldía

Tricolor venceu o Mirassol por 1 a 0 na última quinta-feira (6), no Maracanã, e entra de vez na briga por vaga na Libertadores

A vitória do Fluminense sobre o Mirassol, na última quinta-feira (6), no Maracanã, foi de longe uma das mais importantes para as pretensões no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor atingiu uma marca expressiva defensivamente e manteve o 100% de aproveitamento como mandante sob o comando de Luis Zubeldía.

Afinal, a equipe do Rio de Janeiro segue sem ser vazada como mandante no certame após chegada do treinador. A primeira partida do argentino sob o comando do time foi em 28 de setembro. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Botafogo por 2 a 0.