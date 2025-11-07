Flamengo pode ter encontro “inédito” com Neymar; entenda

Até o momento, o Rubro-Negro já encarou sete vezes o jogador santista – todas enquanto ele vestia a camisa do time de Pelé. O retrospecto, aliás, é bastante equilibrado: duas vitórias para cada lado e três empates. Neymar, inclusive, gosta de marcar contra o Fla: já são cinco gols e uma assistência. O último desses tentos saiu em julho deste ano, no primeiro turno do Brasileirão (vitória do Santos por 1 a 0).

Ao voltar a campo após o frustrante empate em 2 a 2 com o São Paulo, na última quarta-feira (5/11), o Flamengo poderá ter um encontro inédito no Maracanã. Afinal, contra Santos, no domingo (9/11), pela 33ª rodada do Brasileirão, há a oportunidade de encarar Neymar pela primeira vez no Maior do Mundo, palco onde o craque pouco atuou.

No entanto, nenhum dos jogos citados ocorreu no Maracanã. Afinal, o único cujo o Flamengo foi mandante ocorreu em outubro de 2011, pela 31ª rodada do Brasileirão. Porém, a partida se deu no Nilton Santos, já que o Maraca passava por obras para a Copa do Mundo de 2014. Neymar marcou no 1 a 1, com Deivid anotando o gol rubro-negro.

Neymar e Ronaldinho protagonizaram vitória épica do Flamengo em 2011

Uma das partidas citadas foi o épico 5 a 4 do Fla para cima do Santos, quando houve o embate entre históricos camisas 10: Ronaldinho, pelo time carioca, e Neymar. Ambos jogaram demais, com R10 marcando um hat-trick, e Ney anotando dois golaços, com um lhe rendendo o prêmio Puskás de 2011. Após sair perdendo por 3 a 0, o Flamengo virou para 5 a 4, em um dos jogos mais lembrados da história dos pontos corridos.

Agora, o Flamengo pode enfrentar Neymar pela primeira vez no Maracanã – caso o craque siga apto para jogar. Se ele atuar, será sua segunda partida no Maraca no ano, já que participou da derrota santista por 1 a 0 para o Fluminense, pela terceira rodada, em sua primeira partida de Brasileirão desde 2013 (contra o próprio Flamengo, curiosamente). A partida entre Flamengo e Santos será às 18h30 (de Brasília) de domingo e vale muito para as pretensões das equipes. Afinal, o Fla luta ferrenhamente contra o Palmeiras pelo título brasileiro, enquanto o Peixe visa vencer o duelo contra o rebaixamento.