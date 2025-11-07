Flamengo deve ter Bruno Henrique como titular contra o Santos; a escalação

Atacante cumpriu suspensão contra o São Paulo e pode retomar a titularidade para suprir a ausência de Plata, suspenso / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ainda não encerrou a preparação para o jogo contra o Santos, marcado para domingo (9/11), no Maracanã. No entanto, existe a tendência de Bruno Henrique voltar a surgir entre os titulares, já que ele retorna após cumprir suspensão no empate em 2 a 2 com o São Paulo, na última quarta (5/11). Dessa forma, segundo publicação do “ge” desta sexta (7/11), o camisa 27 deverá ser o substituto de Plata, expulso contra o Tricolor, na Vila Belmiro. Filipe Luís, porém, só deve confirmar a equipe no treino deste sábado (8/11), que encerra a preparação rubro-negra para o duelo contra o Santos.