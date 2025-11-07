Flamengo deve ter Bruno Henrique como titular contra o Santos; a escalação

Flamengo deve ter Bruno Henrique como titular contra o Santos; a escalaçãoAtacante cumpriu suspensão contra o São Paulo e pode retomar a titularidade para suprir a ausência de Plata, suspenso
O Flamengo ainda não encerrou a preparação para o jogo contra o Santos, marcado para domingo (9/11), no Maracanã. No entanto, existe a tendência de Bruno Henrique voltar a surgir entre os titulares, já que ele retorna após cumprir suspensão no empate em 2 a 2 com o São Paulo, na última quarta (5/11).
Dessa forma, segundo publicação do “ge” desta sexta (7/11), o camisa 27 deverá ser o substituto de Plata, expulso contra o Tricolor, na Vila Belmiro. Filipe Luís, porém, só deve confirmar a equipe no treino deste sábado (8/11), que encerra a preparação rubro-negra para o duelo contra o Santos.
LEIA MAIS: Pedro tem previsão para retornar aos treinos com elenco do Flamengo
Léo Ortiz e Jorginho, por outro lado, seguem fora de ação. Enquanto o zagueiro se recupera de estiramento no tornozelo, o ítalo-brasileiro ainda trata lesão na coxa direita. Assim, Danilo deve seguir na zaga ao lado de Léo Pereira, e Saúl Ñíguez pode repetir a dupla com Pulgar na “volância”, a exemplo do que houve contra o São Paulo.
A escalação do Flamengo, então, deve ser a que segue: Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e de Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. A partida contra o Santos ocorre às 18h30 (de Brasília) de domingo e vale pela 33ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o segundo colocado, surgindo três pontos atrás do líder Palmeiras, enquanto o Peixe é o 17º, com 33.