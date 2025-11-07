Flamengo apresenta proposta de renovação por Rossi

Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, em publicação na última quinta (6/11), o Fla ofereceu ampliar o contrato do arqueiro, que vence apenas em dezembro de 2027. A proposta, aliás, consta com um reajuste financeiro.

O Flamengo está próximo de acertar a renovação contratual com uma de suas principais estrelas. O goleiro Rossi, de 30 anos, afinal, já aceitou uma proposta pela extensão do vínculo com o clube rubro-negro.

LEIA MAIS: Pedro tem previsão para retornar aos treinos com elenco do Flamengo

Dessa forma, o próximo passo é definir o vencimento do novo contrato. Atualmente, o cronograma prevê uma reunião entre as partes para depois do fim da Libertadores. A decisão contra o Palmeiras será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Falando na Glória Eterna, Rossi recebe lobby até mesmo do técnico Filipe Luís para ser coroado o Rei da América. Afinal, com grandes atuações, o arqueiro ajudou a levar o Flamengo adiante na competição. O principal momento foi nas quartas de final, contra o Estudiantes (ARG), quando Rossi pegou dois pênaltis nas disputas após o tempo normal.

Contra o Racing – também da Argentina -, na semifinal, o arqueiro foi novamente o melhor em campo. Ele fechou o gol nas duas partidas, garantindo que o Flamengo passasse ileso por 180 minutos. Isso inclui os 40 minutos finais, em jogo no Cilindro de Avellaneda, em Buenos Aires, quando o Rubro-Negro atuou com um a menos graças a expulsão de Gonzalo Plata. No fim, o 0 a 0 garantiu o Mais Querido em sua quinta final de Libertadores – a quarta em sete anos.