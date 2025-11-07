Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo apresenta proposta de renovação por Rossi

Arqueiro argentino tem contrato até 2027, mas, vivendo excelente fase, clube deseja garantir a extensão de seu vínculo
Autor Jogada 10
O Flamengo está próximo de acertar a renovação contratual com uma de suas principais estrelas. O goleiro Rossi, de 30 anos, afinal, já aceitou uma proposta pela extensão do vínculo com o clube rubro-negro.

Segundo informações do jornalista César Luis Merlo, em publicação na última quinta (6/11), o Fla ofereceu ampliar o contrato do arqueiro, que vence apenas em dezembro de 2027. A proposta, aliás, consta com um reajuste financeiro.

Dessa forma, o próximo passo é definir o vencimento do novo contrato. Atualmente, o cronograma prevê uma reunião entre as partes para depois do fim da Libertadores. A decisão contra o Palmeiras será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Falando na Glória Eterna, Rossi recebe lobby até mesmo do técnico Filipe Luís para ser coroado o Rei da América. Afinal, com grandes atuações, o arqueiro ajudou a levar o Flamengo adiante na competição. O principal momento foi nas quartas de final, contra o Estudiantes (ARG), quando Rossi pegou dois pênaltis nas disputas após o tempo normal.

Contra o Racing – também da Argentina -, na semifinal, o arqueiro foi novamente o melhor em campo. Ele fechou o gol nas duas partidas, garantindo que o Flamengo passasse ileso por 180 minutos. Isso inclui os 40 minutos finais, em jogo no Cilindro de Avellaneda, em Buenos Aires, quando o Rubro-Negro atuou com um a menos graças a expulsão de Gonzalo Plata. No fim, o 0 a 0 garantiu o Mais Querido em sua quinta final de Libertadores – a quarta em sete anos.

