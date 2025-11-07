Ferreira encerra jejum e volta a ser decisivo pelo São Paulo na reta final do Brasileirão

Camisa 11 marcou contra o Flamengo, superou números de 2024 e destacou dedicação nos treinos para recuperar espaço na equipe

Com o gol marcado, Ferreira superou seus números da temporada passada pelo Tricolor. Em 2024, ele disputou 49 partidas, marcou oito gols e deu três assistências. Já em 2025, com 43 jogos, o atacante soma oito gols e quatro assistências, demonstrando evolução em seu desempenho ofensivo.

O atacante Ferreira voltou a ser protagonista pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro. Depois de participar diretamente da vitória sobre o Vasco, o camisa 11 marcou o gol que garantiu o empate por 2 a 2 diante do Flamengo, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (05/11). Além disso, colocou fim a um incômodo jejum de três meses sem balançar as redes.

O jogador celebrou o retorno à boa fase e ressaltou o trabalho feito para manter o nível de competitividade mesmo quando esteve fora do time titular.

“Fico muito feliz de voltar a ser decisivo e ajudar o São Paulo. Todo esse período, mesmo no banco, procurei manter meu trabalho em alto nível para ter minhas chances. Elas estão aparecendo e eu estou conseguindo corresponder. Temos jogos decisivos nesta reta final e vamos nos doar 100% para atingir nossas metas”, afirmou Ferreira.

Ferreira é um dos artilheiros do São Paulo no Brasileiro

O atleta é atualmente o vice-artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com cinco gols. Ele também é o segundo jogador com mais participações diretas em gols na equipe. Além disso, lidera o elenco em dribles certos por jogo (51%) e aparece em segundo lugar em grandes chances criadas (6).

Assim, com o bom momento técnico, Ferreira volta a se firmar como peça importante no esquema de Hernán Crespo, justamente na reta final da competição, quando o São Paulo tenta confirmar uma vaga na próxima Libertadores.