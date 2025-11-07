Escândalo no futebol turco: 18 presos por envolvimento em apostas

De acordo com as autoridades, entre os detidos estão 17 árbitros e o presidente de um clube da primeira divisão / Crédito: Jogada 10

Uma semana depois de vir à tona o escândalo das apostas no futebol turco, o Ministério Público da Turquia anunciou, nesta sexta-feira (7), a prisão de 18 pessoas durante a investigação que resultou na suspensão de 149 árbitros suspeitos de envolvimento com casas de apostas. As autoridades emitiram 21 mandados de prisão, que incluem 17 árbitros e o presidente de um clube da primeira divisão do país. Em comunicado oficial, o Ministério Público informou que agentes detiveram os suspeitos para interrogatório em Istambul e em outras 11 províncias turcas.