Escândalo no futebol turco: 18 presos por envolvimento em apostas

Escândalo no futebol turco: 18 presos por envolvimento em apostasDe acordo com as autoridades, entre os detidos estão 17 árbitros e o presidente de um clube da primeira divisão
Uma semana depois de vir à tona o escândalo das apostas no futebol turco, o Ministério Público da Turquia anunciou, nesta sexta-feira (7), a prisão de 18 pessoas durante a investigação que resultou na suspensão de 149 árbitros suspeitos de envolvimento com casas de apostas.
As autoridades emitiram 21 mandados de prisão, que incluem 17 árbitros e o presidente de um clube da primeira divisão do país. Em comunicado oficial, o Ministério Público informou que agentes detiveram os suspeitos para interrogatório em Istambul e em outras 11 províncias turcas.
O caso ganhou destaque após declarações de Ibrahim Haciosmanoglu, presidente da Federação Turca de Futebol (TFF). Na ocasião, ele afirmou que “a arbitragem é uma profissão de honra” e que “quem manchar essa honra jamais voltará a participar do futebol turco”. Dias antes, o dirigente havia revelado que 371 dos 571 árbitros em atividade nas ligas profissionais mantinham contas em sites de apostas.
As punições aplicadas pelo Ministério Público variam de oito a 12 meses de suspensão. Um dos árbitros chegou a registrar 18.227 apostas, enquanto outros 42 teriam feito apostas em mais de mil partidas cada.
