Escalação: Vasco conta com retorno de titulares diante do Juventude

Paulo Henrique e Nuno Moreira voltam ao time vascaíno após cumprirem suspensão. Apesar das críticas, Tchê Tchê segue prestigiado por Diniz
O Vasco está pronto para enfrentar o Juventude, neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino terá os reforços de Paulo Henrique e Nuno Moreira, que cumpriram suspensão na derrota para o Botafogo.

Ambos estão confirmados entre os titulares do Vasco nos lugares de Puma Rodríguez e Vegetti, os substitutos de Paulo Henrique e Nuno Moreira na rodada passada. Dessa forma, Rayan volta a ser a referência no comando de ataque, Andrés Gómez retorna para o lado direito, enquanto o português assume a ponta-esquerda.

LEIA MAIS: Vasco enfrenta o Juventude com retrospecto positivo contra times do Z4

Apesar do momento de oscilação, Tchê Tchê segue no time. O volante vem sendo questionado por conta das últimas atuações, mas segue prestigiado pelo técnico Fernando Diniz. Portanto, a provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

O desfalque para a partida será David. O atacante cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. Além dele, Jair, Adson e Paulo Ricardo estão no departamento médico tratando lesões mais complicadas e só voltam a jogar no ano que vem.

