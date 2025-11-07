Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depay viraliza por vídeo em “rolê” por São Paulo em carro popular

Holandês ganha destaque e conquista o coração dos brasileiros por registro de passeio por uma favela de São Paulo dentro de um Celta
Autor Jogada 10
Atacante do Corinthians, Memphis Depay provou que está identificado com a vida no Brasil e principalmente com a rotina popular. Isso porque o holandês voltou a ganhar destaque e a conquistar o coração dos brasileiros por exibir simplicidade. Em contraste com sua fortuna e fama pela carreira de jogador profissional, ele viralizou, nesta sexta-feira (07), por um vídeo em que novamente visita uma favela de São Paulo. Inclusive, o camisa 10 do Timão vai ao local em um carro popular, no caso o modelo Celta de duas portas.

 O episódio ocorre perto da polêmica informação que dita a saída de Depay do luxuoso hotel em São Paulo, onde o atacante reside. Inicialmente, os rumores apontaram que a solicitação partiu do Corinthians. No caso, em uma tentativa de reduzir os custos com o atleta. Afinal, no contrato, foi estabelecido que o clube ficaria responsável por pagar sua estada. A propósito, o custo mensal gira em torno de R$ 250 mil.

