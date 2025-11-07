Depay viraliza por vídeo em “rolê” por São Paulo em carro popular

Holandês ganha destaque e conquista o coração dos brasileiros por registro de passeio por uma favela de São Paulo dentro de um Celta

Atacante do Corinthians, Memphis Depay provou que está identificado com a vida no Brasil e principalmente com a rotina popular. Isso porque o holandês voltou a ganhar destaque e a conquistar o coração dos brasileiros por exibir simplicidade. Em contraste com sua fortuna e fama pela carreira de jogador profissional, ele viralizou, nesta sexta-feira (07), por um vídeo em que novamente visita uma favela de São Paulo. Inclusive, o camisa 10 do Timão vai ao local em um carro popular, no caso o modelo Celta de duas portas.

O episódio ocorre perto da polêmica informação que dita a saída de Depay do luxuoso hotel em São Paulo, onde o atacante reside. Inicialmente, os rumores apontaram que a solicitação partiu do Corinthians. No caso, em uma tentativa de reduzir os custos com o atleta. Afinal, no contrato, foi estabelecido que o clube ficaria responsável por pagar sua estada. A propósito, o custo mensal gira em torno de R$ 250 mil.