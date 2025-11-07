Cuesta e Andrés Gómez, do Vasco, são convocados pela seleção da Colômbia

Zagueiro e atacante foram chamados para os amistosos contra Nova Zelândia e Austrália. Ambos podem desfalcar o Cruz-Maltino contra o Grêmio / Crédito: Jogada 10

Além de Paulo Henrique, convocado para a Seleção Brasileira, o Vasco também contará com mais dois jogadores representando seus países na próxima Data Fifa. O técnico Néstor Lorenzo chamou o zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gómez, que defenderão a Colômbia nos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália, marcados para os dias 15 e 18 de novembro, nos Estados Unidos. Assim, o clube carioca volta a ter destaque internacional, com três atletas participando de compromissos com suas respectivas seleções. Depois de se destacarem pelo Vasco, Cuesta e Andrés Gómez voltam a integrar a lista do técnico Néstor Lorenzo. O treinador reconvoca o zagueiro, que já disputou 23 jogos pela seleção colombiana, após um período sem convocações desde março deste ano. Enquanto isso, o atacante retorna ao time nacional depois de defender o país em quatro partidas e ficar fora desde novembro do ano passado. Esses amistosos, portanto, servem como preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, torneio para o qual a Colômbia já garantiu sua vaga.

LEIA MAIS: Improvisado mais uma vez, Matheus França ainda busca espaço no Vasco de Diniz Podem desfalcar o Vasco O Vasco celebrou com entusiasmo as convocações de seus jogadores nas redes sociais. No entanto, os atletas podem desfalcar o Cruz-Maltino na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 19, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a Colômbia enfrenta a Austrália em amistoso marcado para um dia antes, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Dependendo do tempo em campo, Cuesta e Andrés Gómez podem ficar de fora. Situação semelhante ocorreu com Paulo Henrique. Na partida contra o Fortaleza, o lateral-direito ficou fora da equipe após atuar os 90 minutos pela Seleção Brasileira na derrota para o Japão, em Tóquio. Como o Brasil também entra em campo no dia 18, diante da Tunísia, em Lille, na França, há a possibilidade de o jogador novamente ser desfalque. Enquanto isso, o Vasco ainda aguarda uma definição sobre Puma Rodríguez, que pode ser convocado para a seleção do Uruguai. O lateral já foi lembrado pelo técnico Marcelo Bielsa nas últimas Datas Fifa, e a nova lista será divulgada neste fim de semana. O Uruguai encara México e Estados Unidos, ambos em solo americano, nos dias 15 e 18 de novembro.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.