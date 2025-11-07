Cruzeiro e Mineirão preparam homenagem a Lô Borges no domingo

Cruzeiro e Mineirão preparam homenagem a Lô Borges no domingoMúsico e torcedor ilustre do clube, falecido no domingo (2), terá playlist especial e minuto de silêncio no jogo contra o Fluminense
O jogo entre Cruzeiro e Fluminense, neste domingo (09/11), terá um significado especial. Afinal, o Mineirão prestará uma homenagem ao músico Lô Borges, que faleceu no último domingo (02/11). O artista era um dos torcedores mais ilustres do clube celeste. Assim sendo, a partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão será dedicada à memória do compositor do “Clube da Esquina”.
A principal ação ocorrerá por meio da música. A Rádio Mineirão preparou uma playlist especial que será composta quase inteiramente por sucessos eternizados pelo artista. A partir da abertura dos portões, às 13h, o torcedor que passar pelas esplanadas, corredores e arquibancadas ouvirá as canções. Além disso, antes de a bola rolar para o jogo das 16h, a arbitragem respeitará um minuto de silêncio em memória de Lô Borges.
Cruzeiro celebra a genialidade de Lô Borges
A seleção de músicas é vasta e busca celebrar o legado do músico. Os torcedores no Gigante da Pampulha, por exemplo, ouvirão clássicos como “O Trem Azul”, “Clube da Esquina Nº2”, “Um girassol da cor do seu cabelo” e “Paisagem da janela”.
A lista, inclusive, conta com dezenas de outros sucessos, como “Para Lennon e McCartney”, “Tudo que você podia ser”, “Dois Rios” e “Trem de Doido”.
Veja abaixo:
