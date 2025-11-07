Cruzeiro e Mineirão preparam homenagem a Lô Borges no domingo

Músico e torcedor ilustre do clube, falecido no domingo (2), terá playlist especial e minuto de silêncio no jogo contra o Fluminense / Crédito: Jogada 10

O jogo entre Cruzeiro e Fluminense, neste domingo (09/11), terá um significado especial. Afinal, o Mineirão prestará uma homenagem ao músico Lô Borges, que faleceu no último domingo (02/11). O artista era um dos torcedores mais ilustres do clube celeste. Assim sendo, a partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão será dedicada à memória do compositor do “Clube da Esquina”. A principal ação ocorrerá por meio da música. A Rádio Mineirão preparou uma playlist especial que será composta quase inteiramente por sucessos eternizados pelo artista. A partir da abertura dos portões, às 13h, o torcedor que passar pelas esplanadas, corredores e arquibancadas ouvirá as canções. Além disso, antes de a bola rolar para o jogo das 16h, a arbitragem respeitará um minuto de silêncio em memória de Lô Borges.

Cruzeiro celebra a genialidade de Lô Borges A seleção de músicas é vasta e busca celebrar o legado do músico. Os torcedores no Gigante da Pampulha, por exemplo, ouvirão clássicos como “O Trem Azul”, “Clube da Esquina Nº2”, “Um girassol da cor do seu cabelo” e “Paisagem da janela”. A lista, inclusive, conta com dezenas de outros sucessos, como “Para Lennon e McCartney”, “Tudo que você podia ser”, “Dois Rios” e “Trem de Doido”. Veja abaixo: Playlist Especial – Homenagem a Lô Borges O Trem Azul

Clube da Esquina Nº2

Um girassol da cor do seu cabelo

Quem sabe isso quer dizer amor

Paisagem da janela

Tudo que você podia ser

Para Lennon e McCartney

Dois Rios

Feira moderna

Sonhando o futuro

Você fica melhor assim

Canção Postal

O caçador

Homem da Rua

Não foi nada

Pensa você

Fio da Navalha

Pra onda vai você

Calibre

Faça seu jogo

Não se apague esta noite

Aos barões

Como o machado

Toda essa água

Nuvem cigana

Manuel o audaz

Vento de maio

Equatorial

Trem de doido

Todo prazer

Santa Tereza

Céu de giz

Minas e Marte

Na curva de um rio