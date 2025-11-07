Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians pode perder Memphis, convocado pela Holanda para Eliminatórias

Seleção enfrentará na Data Fifa de novembro a Polônia, na sexta-feira (14), e a Lituânia, na segunda (17). Veja quando o Timão joga
Memphis Depay foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para jogos da Holanda nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará na Data Fifa de novembro a Polônia, na sexta-feira (14), e a Lituânia, na segunda (17).

Apesar da distância longa por conta das partidas na Europa, Memphis pode não desfalcar o Corinthians. Afinal, o Timão só volta a jogar na quinta-feira, dia 20 de novembro, devido à pausa da Data Fifa. Na ocasião, o Timão receberá o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

LEIA MAIS: Corinthians não paga dívida com Rojas, mas paraguaio descarta pedir transfer ban

Antes da paralisação, contudo, o Corinthians volta a campo neste domingo (9), quando enfrenta o Ceará, também em Itaquera, às 16h, pela 33ª rodada do Brasileirão. Esta partida ocorrerá antes da viagem do jogador para de apresentar na Europa

Memphis é um dos principais nomes da Holanda. Afinal, ele ocupa o topo de artilheiros da história da seleção, além de ser também o maior garçom.

Na última Data Fifa, o atacante do Timão marcou dois gols e contribuiu com mais duas assistências, tornando-se destaque nos duelos diante da Finlândia e Malta.

Além de Memphis, Holanda tem novidade

Se a convocação de Memphis era aguardada por todos, a Holanda terá uma novidade para os jogos das Eliminatórias. Meia-atacante do Feyenoord, Luciano Valente defenderá a seleção pela primeira vez. Ele recebeu a notícia de que estava na lista de Koeman dentro do avião, após derrota de seu time para o Stuttgart, pela Liga Europa.

A Holanda ocupa a primeira colocação do Grupo G das Eliminatórias, com 16 pontos, três a mais que a Polônia. Somente os líderes de cada chave garantem vaga direta na Copa do Mundo. Entretanto, os segundos colocados disputarão a repescagem.

