Corinthians pode perder Memphis, convocado pela Holanda para Eliminatórias

Seleção enfrentará na Data Fifa de novembro a Polônia, na sexta-feira (14), e a Lituânia, na segunda (17). Veja quando o Timão joga / Crédito: Jogada 10

Memphis Depay foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para jogos da Holanda nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. A seleção enfrentará na Data Fifa de novembro a Polônia, na sexta-feira (14), e a Lituânia, na segunda (17). Apesar da distância longa por conta das partidas na Europa, Memphis pode não desfalcar o Corinthians. Afinal, o Timão só volta a jogar na quinta-feira, dia 20 de novembro, devido à pausa da Data Fifa. Na ocasião, o Timão receberá o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

LEIA MAIS: Corinthians não paga dívida com Rojas, mas paraguaio descarta pedir transfer ban Antes da paralisação, contudo, o Corinthians volta a campo neste domingo (9), quando enfrenta o Ceará, também em Itaquera, às 16h, pela 33ª rodada do Brasileirão. Esta partida ocorrerá antes da viagem do jogador para de apresentar na Europa Memphis é um dos principais nomes da Holanda. Afinal, ele ocupa o topo de artilheiros da história da seleção, além de ser também o maior garçom. Na última Data Fifa, o atacante do Timão marcou dois gols e contribuiu com mais duas assistências, tornando-se destaque nos duelos diante da Finlândia e Malta.