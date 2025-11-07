Corinthians não paga dívida com Rojas, mas paraguaio descarta pedir transfer ban

De acordo com pessoas envolvidas na tratativa, Rojas aceitou receber o valor de forma parcelada, mas ainda discute as condições e garantias de pagamento. As conversas estão sendo conduzidas pelo advogado Rafael Botelho, sócio do escritório PVBT Law, em contato direto com o presidente Osmar Stabile e membros da diretoria corintiana.

Terminou nesta sexta-feira (07/11) o prazo de 45 dias para o Corinthians pagar cerca de R$ 41,5 milhões ao meia Matías Rojas e evitar um novo transfer ban imposto pela Fifa. Apesar do vencimento, o paraguaio não pretende acionar a entidade, já que segue em negociação com o clube por uma solução amigável da dívida.

Mesmo com o prazo encerrado, o atleta ainda pode formalizar uma queixa à Fifa até o dia 2 de janeiro, caso o acordo não avance. Como o caso já foi julgado e confirmado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima do esporte, o Corinthians não tem mais direito a recurso.

Atualmente, o clube já está impedido de registrar novos reforços devido a outra pendência financeira. Uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres. Essa sanção está em vigor desde 12 de agosto.

Na tentativa de resolver o impasse e regularizar a situação financeira, o Conselho de Orientação (Cori) autorizou recentemente a diretoria a contrair um empréstimo de R$ 100 milhões. Este deve estar sendo usado para quitar parte dessas dívidas internacionais.

O caso Rojas no Corinthians

Rojas, atualmente no Portland Timbers (EUA), rescindiu contrato com o Corinthians no ano passado alegando atrasos no pagamento de direitos de imagem. O valor determinado pelo CAS corresponde a tudo o que o jogador teria a receber até junho de 2027. Este seria o fim do vínculo original do paraguaio com o clube.