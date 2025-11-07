Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians não paga dívida com Rojas, mas paraguaio descarta pedir transfer ban

Clube busca acordo amigável com o atleta para quitar R$ 41,5 milhões. Jogador aceitou parcelar, mas exige garantias de pagamento
Terminou nesta sexta-feira (07/11) o prazo de 45 dias para o Corinthians pagar cerca de R$ 41,5 milhões ao meia Matías Rojas e evitar um novo transfer ban imposto pela Fifa. Apesar do vencimento, o paraguaio não pretende acionar a entidade, já que segue em negociação com o clube por uma solução amigável da dívida.

De acordo com pessoas envolvidas na tratativa, Rojas aceitou receber o valor de forma parcelada, mas ainda discute as condições e garantias de pagamento. As conversas estão sendo conduzidas pelo advogado Rafael Botelho, sócio do escritório PVBT Law, em contato direto com o presidente Osmar Stabile e membros da diretoria corintiana.

Mesmo com o prazo encerrado, o atleta ainda pode formalizar uma queixa à Fifa até o dia 2 de janeiro, caso o acordo não avance. Como o caso já foi julgado e confirmado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima do esporte, o Corinthians não tem mais direito a recurso.

Atualmente, o clube já está impedido de registrar novos reforços devido a outra pendência financeira. Uma dívida de aproximadamente R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres. Essa sanção está em vigor desde 12 de agosto.

Na tentativa de resolver o impasse e regularizar a situação financeira, o Conselho de Orientação (Cori) autorizou recentemente a diretoria a contrair um empréstimo de R$ 100 milhões. Este deve estar sendo usado para quitar parte dessas dívidas internacionais.

O caso Rojas no Corinthians

Rojas, atualmente no Portland Timbers (EUA), rescindiu contrato com o Corinthians no ano passado alegando atrasos no pagamento de direitos de imagem. O valor determinado pelo CAS corresponde a tudo o que o jogador teria a receber até junho de 2027. Este seria o fim do vínculo original do paraguaio com o clube.

Quando o Corinthians fez o primeiro acordo com o paraguaio, no início de 2024, reconheceu uma dívida de cerca de R$ 8 milhões. No entanto, o contrato previa o pagamento integral do valor total do vínculo em caso de novo atraso, o que acabou ocorrendo. Contratado em meio a 2023, Rojas disputou 30 jogos pelo Timão e não marcou gols.

