Convocados, Gómez e Sosa desfalcam o Palmeiras na Data Fifa

Convocados, Gómez e Sosa desfalcam o Palmeiras na Data FifaJogadores estão na lista do técnico Gustavo Alfaro para as partidas do Paraguai contra Estados Unidos e México, em novembro
O Palmeiras tem mais dois desfalques durante a Data Fifa. Afinal, Gustavo Gómez e Ramón Sosa foram convocados pela seleção paraguaia para jogos de novembro. Os jogadores estarão com a delegação do técnico Gustavo Alfaro para os amistosos contra Estados Unidos e México, nos dias 15 e 18 novembro. Com isso, eles estão fora do clássico contra o Santos, que acontece no mesmo dia 15, pela 13ª rodada atrasada do Brasileiro.
Além disso, Gómez e Sosa podem perder outra partida do Brasileirão. O Palmeiras ainda entra em campo no dia 19 de novembro, contra o Vitória, no Allianz Parque. É um dia após o segundo amistoso do Paraguai. No entanto, clube já trabalha na logística de fretar um avião para os atletas.
O Verdão também não terá à diposição o atacante Vitor Roque na lista da Seleção Brasileira e Flaco López na Argentina. Além disso, o técnico Abel Ferreira tem chance de ficar sem Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres para seleção do Uruguai.
Mesmo com grande número de desfalques, o técnico Abel Ferreira deixou claro que o Verdão respeitará as convocações e não fará qualquer interferência em relação às convocações.
“O Palmeiras não é um clube que faz isso. O Palmeiras respeita muito aquilo que é a seleção nacional de todos, dos brasileiros, dos argentinos, da Europa, de todos. Que autoridade tenho eu ou o Palmeiras para pedir as seleções para desconvocar? Se isso existe, deixe dizer os clubes que fazem isso”, disse Abel em entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque.