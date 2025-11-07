Convocados, Gómez e Sosa desfalcam o Palmeiras na Data Fifa

Jogadores estão na lista do técnico Gustavo Alfaro para as partidas do Paraguai contra Estados Unidos e México, em novembro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tem mais dois desfalques durante a Data Fifa. Afinal, Gustavo Gómez e Ramón Sosa foram convocados pela seleção paraguaia para jogos de novembro. Os jogadores estarão com a delegação do técnico Gustavo Alfaro para os amistosos contra Estados Unidos e México, nos dias 15 e 18 novembro. Com isso, eles estão fora do clássico contra o Santos, que acontece no mesmo dia 15, pela 13ª rodada atrasada do Brasileiro. Além disso, Gómez e Sosa podem perder outra partida do Brasileirão. O Palmeiras ainda entra em campo no dia 19 de novembro, contra o Vitória, no Allianz Parque. É um dia após o segundo amistoso do Paraguai. No entanto, clube já trabalha na logística de fretar um avião para os atletas.