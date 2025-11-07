Convocação de Carrascal alerta o Flamengo para onda de desfalques

Convocação de Carrascal alerta o Flamengo para onda de desfalquesCom jogos pelo Brasileirão nos dias 15 e 19 de novembro, Fla pode perder vários jogadores em suas seleções
A Data Fifa de novembro pode representar um novo problema para o Flamengo. Afinal, três jogadores já constam nas convocatórias de suas respectivas seleções, e a lista pode aumentar. Nesta sexta (7/11), foi a vez de Carrascal ganhar oportunidade com Néstor Lorenzo pela Colômbia. Alex Sandro e Danilo, por sua vez, representarão o Brasil. Neste fim de semana, porém, há a expectativa de novos nomes rubro-negros surgirem por suas seleções.
Assim, o Fla já tem desfalques garantidos para pelo menos um jogo. Será contra o Sport, no dia 15, em rodada atrasada (12ª) pelo Brasileirão. Tal duelo, marcado para as 18h30 (de Brasília) ocorre na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife (PE).
No entanto, o problema pode se estender para a partida seguinte. Isso porque o Flamengo tem partida já no dia 19 contra o Fluminense, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. O clássico, dessa forma, se dará no dia seguinte ao fim da Data Fifa. Todas as cinco seleções com possíveis convocados do Flamengo jogam no dia 18, o que pode prejudicar a logística de retorno para tais atletas para o confronto caseiro contra o Tricolor.
O Chile, por exemplo, do possível convocado Erick Pulgar, atua no dia 18 contra o Peru, na Rússia, às 14h. A partida contra o Flu, aliás, é às 21h30, o que pode dar tempo para o retorno do atleta. Já Equador (Gonzalo Plata) e Uruguai (Varela, Viña, de Arrascaeta e De la Cruz) atuam à noite (22h30 e 21h, respectivamente) nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira, dos convocados Alex Sandro e Danilo, por sua vez, se despede da Data Fifa às 16h30, na França, em partida contra a Tunísia. Por fim, a Colômbia, de Carrascal, duela contra a Austrália às 21h, nos Estados Unidos.
Jogos das seleções na Data Fifa
Legenda: Seleção – Data (hora) – sede dos jogos respectivamente
- Brasil – 15/11 (13h) e 18/11 (16h30) – Inglaterra/França
- Chile – 15/11 (10h) e 18/11 (14h) – Rússia
- Colômbia – 15/11 (21h) e 18/11 (21h) – Estados Unidos
- Equador – 13/11 (21h30) e 18/11 (22h30) – Canadá/Estados Unidos
- Uruguai – 15/11 (22h) e 18/11 (21h) – México/Estados Unidos
Jogos do Flamengo
- Fla x Sport – 15/11 (18h30) – Arena Pernambuco (12ª rodada do Brasileirão)
- Fla x Fluminense – 19/11 (21h30) – Maracanã (34ª rodada do Brasileirão)
(Horários de Brasília)