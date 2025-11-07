Convocação de Carrascal alerta o Flamengo para onda de desfalques

Assim, o Fla já tem desfalques garantidos para pelo menos um jogo. Será contra o Sport, no dia 15, em rodada atrasada (12ª) pelo Brasileirão. Tal duelo, marcado para as 18h30 (de Brasília) ocorre na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife (PE).

A Data Fifa de novembro pode representar um novo problema para o Flamengo. Afinal, três jogadores já constam nas convocatórias de suas respectivas seleções, e a lista pode aumentar. Nesta sexta (7/11), foi a vez de Carrascal ganhar oportunidade com Néstor Lorenzo pela Colômbia . Alex Sandro e Danilo, por sua vez, representarão o Brasil. Neste fim de semana, porém, há a expectativa de novos nomes rubro-negros surgirem por suas seleções.

No entanto, o problema pode se estender para a partida seguinte. Isso porque o Flamengo tem partida já no dia 19 contra o Fluminense, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. O clássico, dessa forma, se dará no dia seguinte ao fim da Data Fifa. Todas as cinco seleções com possíveis convocados do Flamengo jogam no dia 18, o que pode prejudicar a logística de retorno para tais atletas para o confronto caseiro contra o Tricolor.

O Chile, por exemplo, do possível convocado Erick Pulgar, atua no dia 18 contra o Peru, na Rússia, às 14h. A partida contra o Flu, aliás, é às 21h30, o que pode dar tempo para o retorno do atleta. Já Equador (Gonzalo Plata) e Uruguai (Varela, Viña, de Arrascaeta e De la Cruz) atuam à noite (22h30 e 21h, respectivamente) nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira, dos convocados Alex Sandro e Danilo, por sua vez, se despede da Data Fifa às 16h30, na França, em partida contra a Tunísia. Por fim, a Colômbia, de Carrascal, duela contra a Austrália às 21h, nos Estados Unidos.